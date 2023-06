Freek Bartels heeft een hoofdrol als de slechterik in Les Misérables

In het prille begin van zijn carrière speelde Freek Bartels (37) uit Tilburg al een kleinere rol in de musical 'Les Misérables'. Dat was in 2008. Nu staat hij al vier maanden avond aan avond op het podium in dezelfde musical. Maar nu in een hoofdrol als slechte politiecommissaris. En daar kan hij als acteur veel in kwijt, vertelt Freek woensdag in het TV-programma 'KRAAK vraagt door'. Want hoewel hij de sterren van de hemel zingt, voelt Freek zich toch vooral een acteur. "Dat wilde ik als kind al, dat zingen is er later bij gekomen."

Toch was het in zijn jeugd vooral muziek wat de klok sloeg. Freek groeide op in een muzikale familie in Tilburg. Al vanaf de basisschool was hij met musical bezig. Hij had talent en dat voerde hem uiteindelijk naar het conservatorium in Tilburg waar hij cum laude afstudeerde. Hij kreeg les van zangdocent Edward Hoepelman, die hem nog steeds begeleidt. Eens in de zoveel tijd gaat Freek terug naar Tilburg om met Hoepelman een nieuwe rol door te nemen. Hoepelman vindt het bijzonder dat Freek nog steeds af en toe 'naar huis' komt zoals hij het noemt.

Op Zoek Naar Joseph

Vooral 15 jaar geleden had hij veel aan Hoepelman. Hij won toen het televisieprogramma Op Zoek Naar Joseph, wat een hoofdrol in de gelijknamige musical opleverde. Hij was amper afgestudeerd en er kwam veel op hem af. Hoepelman was toen zijn steun en toeverlaat, vertelt hij.

Terugkijken op zijn carrière sindsdien doet hij niet veel, bekent Freek. Maar nu hij weer in Les Misérables speelt, gaan zijn gedachten toch terug naar 15 jaar geleden toen hij er ook een aantal maanden in speelde. Toen speelde hij studentenleider Enjolras. Hij ziet nu jongere mensen in dezelfde fase als hij toen. Alles was nieuw en indrukwekkend.

"Dan merk ik dat ik wel wat ouder ben," zegt hij. "Ik weet beter wat mijn sterke en zwakke punten zijn. Je weet hoe het werkt." Als nadeel ziet hij dan wel dat waar hij toen nog kon verrassen met zijn talent, hij nu vooral verwachtingen moet waarmaken.

Weer een slechterik

Maar tegelijk zoekt hij ook nieuwe uitdagingen. Zo speelt hij volgend jaar in de musical 'Jesus Christ Superstar' onder regie van Ivo van Hove. En ook hier is het weer een 'slechterik' en wat voor eentje: hij speelt Judas. "Een fantastische rol, ik keek als kind al naar de film en was zwaar onder de indruk."

Maar nu eerst nog tot in oktober Les Misérables. De musical is nog tot zondag 2 juli te zien in het Chassé-theater in Breda. Daarna gaat de voorstelling naar Carré in Amsterdam. Van 20 september tot 1 oktober is de musical te zien in het Parktheater in Eindhoven.

