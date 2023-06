17.000 drugspakketten verstuurd, man opgepakt voor drugshandel op darkweb

De politie heeft woensdagochtend een 37-jarige man uit Oss aangehouden, die verdacht wordt van grootschalige internationale drugshandel. Via het darkweb zou hij voor bijna 1 miljoen euro soft- en harddrugs hebben verhandeld. In totaal zouden meer dan 17.000 drugspakketten via een Duits postbedrijf zijn verstuurd. De politie daar was al langer naar de man op zoek.

Naast de Ossenaar, werden er nog twee Nederlanders aangehouden. Een van hen is een 58-jarige man uit Dongen. Wat zijn rol bij de drugshandel precies is geweest, is nog niet bekend. Alle verdachten worden overdragen aan justitie in Duitsland. Woensdagochtend viel de politie binnen bij meerdere huizen, waaronder die van de man uit Oss. Bij die acties werden onder meer duizenden euro's aan contant geld, een vuurwapen, 55 liter amfetamineolie en een kilo speed gevonden. Ook werden er meerdere auto's in beslag genomen.