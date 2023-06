Militaire vakbond bezorgd over misstanden op Brabantse defensielocaties

De militaire vakbond AFMP noemt de misstanden op de Brabantse defensielocaties zorgelijk. Uit documenten die Omroep Brabant heeft ingezien blijkt dat er de afgelopen jaren sprake is van een onveilige omgeving. Pesten en seksuele intimidatie komen vaak voor. Ron Segers van de vakbond ziet desondanks lichtpuntjes. "Defensie heeft al verschillende verbeterstappen gezet."

"Defensie is net een normaal bedrijf. Je hebt te maken met mensen", stelt Segers van de AFMP. "En je werkt in een hiërarchie, waarin je moet luisteren naar de baas. Het is niet goed dat er sprake is van pesten en seksuele intimidatie, laat ik dat voorop stellen, maar het is al veel minder geworden."

Volgens Segers heeft het geholpen dat er een paar jaar geleden extra mensen zijn toegevoegd aan de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) die zich bezighoudt met zaken als pesten en seksuele intimidatie. "Ze konden het vele werk niet aan. Door de extra handjes is er veel verbeterd in de verwerking van de klachten."

Uit documenten die Omroep Brabant heeft opgevraagd over de periode van januari 2020 tot en met vorig jaar blijkt dat er sprake van een onveilige omgeving voor leerlingen en werknemers bij Defensie. Verder worden de defensielocaties geconfronteerd met harddrugsgebruik, zijn er vermoedens van diefstal en het overtreden van eigen regels.

Als gedupeerden zich melden bij de vakbond, adviseert Ron Segers hen altijd ook een centrale klacht in te dienen. "En als iemand alleen bij de eigen leidinggevende klaagt, is het belangrijk dat die klacht wordt doorgegeven. maar dat gaat al veel beter", aldus de vakbondsman.