Zelfmoord Amanda (15): 'Afperser moet paar jaar extra de cel in'

Tilburger Aydin C. (45) moet volgens justitie zijn Canadese celstraf deels uitzitten in Nederland. Dat zei het Openbaar Ministerie donderdag in de rechtbank van Amsterdam. In Canada kreeg hij vorig jaar 13 jaar cel voor het afpersen van Amanda Todd, die tien jaar geleden zelfmoord pleegde. Justitie wil dat die straf wordt omgezet in 4,5 jaar cel.

De in Canada opgelegde straf moet volgens de regels worden omgezet naar Nederlandse maatstaven. Deze zogenoemde 'omzettingszaak' draait om de vraag of de zaak Todd los gezien moet worden van de zaken waar C. in Nederland al voor is veroordeeld. Volgens de officier van justitie is het een aparte zaak. "Canada deed al langer onderzoek naar Aydin C., voor Nederland een onderzoek startte."

YouTube-video

Amanda Todd maakte tien jaar geleden op 15-jarige leeftijd een einde aan haar leven. Ze kreeg na haar dood grote internationale bekendheid door een filmpje dat ze online had gezet. Hierin legde de tiener uit dat ze was afgeperst met naaktbeelden van haarzelf. C. wordt daar verantwoordelijk voor gehouden.

Aydin C. werd in 2014, ruim anderhalf jaar na de dood van Amanda, gearresteerd op een vakantiepark in Oisterwijk. Uit onderzoek van de Nederlandse aanklager bleek dat 34 minderjarige meisjes en vijf meerderjarige mannen slachtoffer waren van zijn seksuele afpersingspraktijken.

In 2018 legde de rechter hier in Nederland C. de maximale celstraf van 10 jaar en 8 maanden op. Hij was schuldig aan het verspreiden van kinderporno, computervredebreuk, oplichting en het bezit van harddrugs.

Zaak Todd niet in Nederland

De Canadese Amanda Todd was één van de vele jonge slachtoffers. Haar zaak werd niet meegenomen in de rechtszaak in Nederland. Het Openbaar Ministerie in Canada wilde C. daar zelf voor vervolgen. De jury achtte hem schuldig, waarna de rechter de Tilburger veroordeelde tot een celstraf van 13 jaar.

De rechtbank van Amsterdam buigt zich nu over de vraag óf en zo ja hoeveel jaar hij daarvan in de Nederlandse gevangenis moet doorbrengen. Dat heeft te maken met verschillende strafmaatstaven in Canada en ons land. Justitie vindt een 'omzettingsstraf' van 4,5 jaar op zijn plaats.

Aan de rechter

De verdediging van C. zegt dat de zaak Todd juist helemaal niet anders is dan alle andere zaken waarvoor hij in Nederland al is veroordeeld. De feiten zijn in dezelfde periode gepleegd, C. gebruikte dezelfde aliassen en de zaak van een ánder Canadees slachtoffer is wél meegenomen in de Nederlandse strafzaak. "Een omweg zoeken om hem langer op te sluiten is niet eerlijk", zegt advocaat Malewicz. Nu is het aan de rechter om te bepalen hoe het verder moet. Die doet over twee weken uitspraak.

Voor de moeder van Amanda, Carol Todd, is het hoe dan ook pijnlijk. Na de dood van haar dochter vocht ze jaren voor gerechtigheid. Dat leek er te komen met de veroordeling in Canada. "Ik heb mijn dochter verloren, ze is hier niet meer. Maar Amanda zou willen dat anderen weten hoe ze zich beter kunnen beschermen, zodat zij niet hoeven te doorstaan wat zij heeft doorstaan."

Vervroegd vrij

C. zit nu nog zijn Nederlandse straf van 10 jaar en 8 maanden uit. Er moet nog worden besloten of hij recht heeft op voorwaardelijke invrijheidsstelling. Dit betekent dat je na een groot deel van je straf te hebben uitgezeten, je de gevangenis onder voorwaarden al uit mag. Afhankelijk van die beslissing komt C. of in september al vrij of in september 2024.