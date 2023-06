School blank door gesprongen boiler, lessen voor rest van de week geschrapt

De leerlingen van een praktijkschool in Breda krijgen deze week geen les meer. In het gebouw van Curio aan de Frankenthalerstraat is vanochtend namelijk een boiler gesprongen, waardoor een deel van het gebouw blank staat.

Volgens een woordvoerster van de school stond er 's ochtends een laag water in de gangen van de middelbare school. Monteurs zijn inmiddels aanwezig en zij proberen de boel te repareren.

Veilig

Onduidelijk is nog hoe de boiler kapot kon gaan. "We zijn nu de schade in kaart aan het brengen", zegt de Curio-woordvoerster. Ze meldt daarbij dat leerlingen en ouders 's ochtends vroeg al op de hoogte zijn gebracht. Voor die eerste groep is het weekend dan ook vroeg begonnen.

"We willen zeker weten dat het veilig is voordat we weer leerlingen over de vloer hebben", stelt de school. "Daarom wordt er pas maandag weer lesgegeven."