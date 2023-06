Toon bouwde aan zijn eigen droom, maar verpatste die al na één maand

Werken in de natuur vanuit een zelfgetimmerd kantoor op wielen. Het was dé droom die uitkwam voor Toon Iding (44) uit Vught. Maar nog geen maand later heeft hij zijn werkhut alweer verkocht. “De passie was er ineens niet meer. Mijn droom om te werken vanuit mijn tiny office had ik al vervuld.”, blikt toon Toon terug.

Na maanden klussen, stond de Vughtenaar de hele maand mei met zijn zelfgebouwde tiny office op een ecologische camping in Den Bosch. Zijn droom om te werken in de natuur werd werkelijkheid. “Ik verdien mijn brood met het herontwikkelen en verduurzamen van bestaande gebouwen. Daardoor ben ik altijd op zoek naar nieuwe oplossingen. Ik heb ervaren dat werken in de natuur mijn creativiteit bevordert”, zegt hij. “En het werken in de natuur is echt ontspannend en neemt een stukje werkstress weg. Ik kwam na een dag werken vrolijk thuis.”

Maar na amper een maand werken in zijn eigen creatie, kreeg Toon ineens last van zenuwpijn en vermoeidheid. Een periode van onzekerheid brak aan voor de Vughtenaar. “Omdat ik altijd veel in de natuur ben, was ik gebeten door een teek. Maar niet tijdens het werken hoor", verzekert hij. "Later bleek dat ik hierdoor de ziekte van Lyme heb.” De 44-jarige Toon kon door de ziekte tijdelijk niet werken. Zijn kantoor op wielen stond toen op de parkeerplaats achter zijn huis. “Ik zag hem iedere dag vanuit mijn woonkamer, maar verder keek ik er niet meer naar om.”

De ontwikkelingsmanager krabbelde langzaam weer op door medicijnen en kon daarna weer aan het werk. In plaats van met zijn kantoor naar de natuur te rijden, besloot Toon zijn werkhut te verkopen. "De passie was er ineens niet meer. Mijn droom om te werken vanuit mijn tiny office had ik al vervuld." Inmiddels heeft Imke van Dillen, oprichter van Stichting Weeshuisjes in Den Bosch, het kantoor op wielen gekocht van Toon. Zij gaat het kantoor inzetten voor medewerkers van bedrijven en zzp'ers die het leuk vinden om in de natuur te werken. Toon: "Daar ben ik blij mee, want ik gun iedereen zo'n avontuur."