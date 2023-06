Alcoholverbod in kantines: bier is het onmisbare smeermiddel van sportclubs

"Onze inkomsten zijn voor een groot deel afhankelijk van de verkochte biertjes in de kantine." Henri Ekstijn van voetbalclub RKVV Wilhelmina uit Den Bosch verwoordt zo het grootste bezwaar van sportclubs op het idee om geen alcohol meer te schenken in sportkantines. Staatsecretaris Maarten van Ooijen wierp dit proefballonnetje op in zijn strijd het alcoholgebruik te verminderen.

Vol ongeloof heeft de 66-jarige voorzitter Ekstijn (66) het plan voor een alcoholvrije kantine aangehoord. "Dan misgun je heel veel leden een gezellig verzetje op de zondagavond. Ook is het een belangrijke bron van inkomsten voor de club. Dat kunnen we niet missen." De Bossche voetbalclub Wilhelmina hoorde vijf jaar geleden bij een van de eerste verenigingen die compleet rookvrij waren, dus ook geen sigaretten aan de zijlijn.

"De verkoop van drank levert de helft van ons clubbudget op."

"Die overgang verliep vrij soepel, maar dit is anders. Dat biertje voelt bijna als een eerste levensbehoefte", stelt Ekstijn. "En ja, het scheelt dat we nooit financieel afhankelijk waren van de verkoop van sigaretten. De verkoop van drank levert de helft van ons clubbudget op." Aan de andere kant van de provincie is de reactie iets nuchterder. Piet van der Plas van voetbalclub DVO'66 in Roosendaal zegt veel jeugdleden te hebben. "Kinderen mogen sowieso niet drinken. Voor 12 uur wordt er ook geen druppel gedronken. Dat is nooit een probleem. Als er een oplossing komt voor alle gemiste inkomsten, kan ik me voorstellen dat er in de toekomst geen alcohol meer wordt gedronken op sportclubs."

"Buiten mogen alleen plastic glazen worden gebruikt."

In Roosendaal zijn al meer beperkingen voor alcoholische drankjes. Van der Plas: "Wij hebben een groot pad naast een andere club. Daar mag ook niet worden gedronken en buiten mogen alleen plastic glazen worden gebruikt. Dit levert allemaal weinig problemen op." In Den Bosch moet voorzitter Ekstijn toch echt bijkomen van het idee. "De gezelligheid verdwijnt. Met een colaatje is het ook gezellig, maar met een paar biertjes is het nog gezelliger. En vergis je niet wat de impact is voor de onderlinge verbondenheid", geeft Ekstijn aan.

"Al jaren hebben we moeite met het vinden van vrijwilligers."