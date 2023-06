Meeste voetbalclubs weigeren discriminatie-onderzoek: ‘Zijn niet woke’

De meeste voetbalverenigingen die zijn benaderd voor een onderzoek naar discriminatie, weigerden mee te werken. Dat heeft het antidiscriminatiebureau RADAR uit Eindhoven bekend gemaakt. Redenen liepen uiteen van: ‘geen tijd’ en ‘speelt hier niet’ tot ‘niet woke willen zijn’. Uit de reacties van mensen die wel wilden meedoen blijkt dat racisme en discriminatie vaak voorkomt, maar dat het niet altijd als iets ergs wordt gezien.

RADAR sprak met 20 leden van amateurclubs in Midden- en West-Brabant en Rotterdam individueel, maar ook 27 in groepjes. 107 leden vulden een vragenlijst in.

Schelden met 'homo'

Wat opvalt is dat het woord ‘homo’ als een normaal scheldwoord wordt gezien door de meeste leden. Het wordt veelvuldig gebruikt, maar het wordt ook gezien als onschuldig en niet specifiek gericht tegen homoseksuelen.

Toch is er een kleine verschuiving zichtbaar als het gaat om LHBTIQ+ personen in het amateurvoetbal vergeleken met vijf jaar geleden. Volgens RADAR werd toen vaak stellig gezegd dat er geen homo’s in het (mannen)voetbal waren. Nu wordt gezegd dat ze er waarschijnlijk wel zijn, maar dat ze zich niet bekendmaken. Dat schelden met ‘homo’ de situatie voor hen niet beter maakt, wordt door de meeste respondenten niet zo gezien.

Witte hetero's

Als het gaat om discriminatie van mensen met een andere huidskleur of afkomst zeggen de ondervraagden dat dit vaak gebeurt. Vooral door de tegenstanders of toeschouwers. Discriminatie en racisme binnen de eigen club is dan weer iets dat volgens hen nauwelijks voorkomt. Volgens RADAR gaven vooral witte heteromannen dit aan.

Het verklaart misschien waarom de meeste clubs niet mee wilden doen aan het onderzoek. Volgens RADAR kregen ze vaak te horen dat ze geen tijd hadden, maar ook dat het ‘hier niet speelt’ of dat de club ‘niet woke wil zijn’. Veel clubs hebben wel een gedragscode, maar de ondervraagden konden niet zeggen of discriminatie en racisme daar ook in voorkomen.