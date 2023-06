In deze Brabantse gemeente mogen minima gratis met de bus

Minima in Dongen mogen vanaf maandag gratis met de bus reizen. Ze krijgen een speciale pas waarmee ze in de buurt kunnen reizen. Dongen is in onze provincie de eerste gemeente die dit invoert. Alleen Amsterdam heeft het ook. Maar daar stonden na een paar dagen de eerste gratis OV-passen op Marktplaats te koop.

Inwoners van Dongen die de zogenoemde 'Meedoenregeling' ontvangen, krijgen de pas in de eerste week van juli in de brievenbus. Ze kunnen dan met bussen van Arriva gratis naar Tilburg, Oosterhout, Breda, Waalwijk en omliggende dorpen. Misbruik

Amsterdam had eerder de landelijke primeur. Hier werden een paar dagen na de uitgifte de eerste passen al online te koop aangeboden. De Dongense passen staan op naam, reageert een woordvoerder van de gemeente. "En als bij controle in de bus blijkt dat er misbruik van wordt gemaakt, is de originele eigenaar het recht op gratis OV voor de rest van het leven kwijt. Maar ik denk dat het zo'n vaart niet loopt", zegt de voorlichter. "Dongen is kleiner dan Amsterdam en we merken dat mensen hier er vooral blij mee zijn." Eerste passen

Maandag reikt wethouder De Hoon de eerste passen uit aan drie inwoners.