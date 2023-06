Brabant wil zeven projecten voorrang geven bij aanleg nieuw energienet

De provincie Brabant heeft zeven projecten aangewezen die voorrang moeten krijgen bij de aanleg van een nieuwe infrastructuur voor energie. De provincie hoopt dat de netbeheerders het belang van die projecten inzien en ze daarom prioriteit geven in hun investeringsplannen. Het is de eerste keer dat Brabant prioriteiten aanwijst voor de infrastructuur voor energie. De bedoeling is dat dat nu elke twee jaar gebeurt.

In juni vorig jaar maakten netwerkbeheerders TenneT en Enexis al bekend dat het hoogspanningsnet bijna aan de maximale capaciteit zat in Brabant. Pas als een grootverbruiker stopt of als er capaciteit bijkomt door uitbreiding van het elektriciteitsnet is er weer plaats. Het uitbreiden van die netten is in volle gang, maar kost veel tijd.



Knelpunten

In het nieuwe meerjarenprogramma voor een betere energie-infrastructuur richt de provincie zich vooral op elektriciteit, omdat daar nu de grootste knelpunten liggen. Bedrijven in Brabant zijn versneld aan het omschakelen van aardgas naar elektriciteit en de vraag naar elektriciteit is ook toegenomen door onder meer het elektrisch vervoer.

De door de provincie genoemde projecten zijn breed. Zo zouden de netbeheerders voorrang moeten geven aan de plannen van Eindhoven om bedrijventerreinen uit te breiden en tot 65.000 woningen extra te bouwen. Ook in West-Brabant zouden ze rekening moeten houden met de uitbreidingsplannen van Breda en de druk op het elektriciteitsnet door laadpalen en de verduurzaming van bedrijven.

Limiet bijna bereikt

Het gebied rond Tilburg dreigt aan zijn limiet te komen op het elektriciteitsnet en de elektriciteitsstations daar moeten daarom snel uitgebreid worden, vindt de provincie. Rond Oss en Den Bosch vraagt de toename aan opgewekte windenergie juist om uitbreiding. Een buisleiding die warmte vanuit Moerdijk vervoert voor de verwarming van woningen zou het elektriciteitsnet kunnen ontlasten, denkt Brabant.

Daarnaast zou er onderzoek moeten komen naar de mogelijkheid om waterstof via buisleidingen naar gebruikers in de industrie en het vervoer te brengen. Brabant heeft over vier jaar het grootste aantal kilometers transportnet voor waterstof en gekeken moet worden naar aftakkingen daarvan, stelt de provincie.

LEES OOK:

Vol stroomnet is probleem in de Efteling: Danse Macabre en hotel onder druk

Stroomnet slibt verder dicht: wachtlijst grootverbruikers verdrievoudigd