Stroomnet slibt verder dicht: wachtlijst grootverbruikers verdrievoudigd

Het stroomnet in onze provincie slibt met de maand verder dicht. Bedrijven en instellingen die veel elektriciteit verbruiken kunnen de komende vijf tot tien jaar slechts met vertraging een nieuwe stroomaansluiting krijgen. Ook kunnen bestaande grootverbruikers niet uitbreiden, meldt Enexis. Het aantal klanten op de wachtlijst in onze provincie is sinds september 2022 verdrievoudigd en dat aantal loopt nog steeds op.

In juni vorig jaar maakten netwerkbeheerders TenneT en Enexis al bekend dat het hoogspanningsnet bijna aan de maximale capaciteit zat in Brabant. Pas als een grootverbruiker stopt of als er capaciteit bijkomt door uitbreiding van het elektriciteitsnet is er weer plaats.

Het uitbreiden van die netten is in volle gang, maar kost veel tijd. In september maakte TenneT bekend dat door verbruik, teruglevering en tijdstippen van verbruik beter op elkaar af te stemmen nog eens 545 megawatt voor bedrijven kon worden vrijgemaakt. Die capaciteit wordt nu aan klanten aangeboden volgens het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'.

Niet iedereen die op de wachtlijst staat, kan geholpen worden, zegt Enexis nu. "Op basis van de huidige prognoses verwachten we dat we de komende 5 tot 10 jaar nog te maken te hebben met wachttijden voor grootzakelijke klanten."

Van het gas af

Er melden zich bij Enexis steeds meer bedrijven die op de wachtlijst komen. "Enerzijds zijn dat nieuwe bedrijven. Maar er zitten ook bedrijven bij die willen uitbreiden met bijvoorbeeld een nieuwe loods of nieuwe machines. En bedrijven die van het gas af willen en dus een nieuwe elektra-aansluiting nodig hebben", legt een woordvoerder uit..

Enexis en Tennet werken hard om de elektriciteitsnetten uit te breiden en zo in de vraag naar stroom te kunnen voorzien. Dat gaat langzamer dan gepland, vanwege het stikstofslot. De woordvoerder: "Om het elektriciteitsnet uit te breiden, wordt tijdens de bouw namelijk tijdelijk stikstof uitgestoten."

'Geen goed signaal'

De gemeente Den Bosch is teleurgesteld over het nieuws van Enexis. “De afnamestop betekent dat onze economische ambities en die van onze ondernemers ernstig worden beperkt. Dit is geen goed signaal. Het belemmert ook de mogelijkheden van vooral grotere bedrijven om aardgasloos te worden", laat de gemeente weten.

Beslissingen over investeringen in het netwerk worden door de landelijke overheid genomen. "Toch willen we alles in het werk stellen om te kijken wat er nog wél mogelijk is." Zo wil het gemeentebestuur op korte termijn in gesprek gaan met Enexis om te kijken wat wel nog kan.

Nieuw verdeelsysteem

"Bijvoorbeeld of en hoe wij bedrijven kunnen adviseren over nieuwe oplossingen buiten het netwerk om. Daarnaast willen we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de uitbreiding van het netwerk te versnellen. Wij denken aan versnelde vergunningverlening die nodig is voor de geplande netwerkuitbreidingen", aldus de gemeente.

Niet alleen fabrieken zijn de dupe. Ook grote kantoren en scholen waar computers veel stroom verbruiken, hebben een speciale aansluiting nodig. Er wordt gesproken over een ander verdeelsysteem waarbij niet langer op basis van inschrijvingstijd capaciteit wordt verdeeld. Ook wordt gekeken naar de sociale impact. Zo zou een school of ziekenhuis voorrang moeten krijgen op bedrijven.

