Openluchtspektakel brengt dorp weer bij elkaar: ‘Het was wat ingekakt'

Met een enorme draak brengt Hilvarenbeek een oude traditie weer tot leven. Het halve dorp werkt mee aan het openluchtspektakel ‘Joris steekt de draak’, dat iedereen dit weekend gratis mag komen bekijken: “Deze traditie vind je in Brabant bijna niet meer terug.”

“We willen het culturele leven weer een boost geven”, legt regisseur Jacqueline Franken uit. “Na corona was het verenigingsleven hier een beetje ingekakt. Zo zorgen we dat mensen elkaar weer leren kennen.”

Pronkstuk in het openluchtspektakel is de grote groene draak, die door zeven spelers wordt bediend. Sint Joris steekt ‘m neer. En die eer is weggelegd voor Joost Vennix. Sinds hij de hoofdrol heeft, is hij de held van het dorp: “Maar mijn ego is niet zo groot. Ik kan het hebben”, lacht Joost.

Er is ook een hoofdrol weggelegd voor de koning. En zoals die dingen gaan in een dorp, werd de speler van die rol gecast in de kroeg. Bas Kluiters: “Ik werd gevraagd bij een biertje. ‘Wil jij de koning zijn?’ En sindsdien ben ik dus de koning. Ik denk omdat ik zo’n lage stem heb.”

Kluiters woont al twintig jaar in het dorp: “Dat vind ik zo leuk aan Hilvarenbeek. Er is altijd wat te doen. De inwoners vormen een grote club die enthousiast met elkaar dingen aanpakken. Het is zo ontzettend knap dat we dit voor elkaar hebben gekregen.”

Voor de regisseur is het wel intensief: “Er zijn een paar mensen met ervaring, maar ook heel veel zonder. We zien wel waar het toe leidt”, lacht Franken. “Het is heel leuk om het enthousiasme te zien en om te voelen hoe het leeft in de gemeenschap.”

Ze hoopt dat de traditie blijft bestaan: “Het zal niet elk jaar lukken, want deze producties zijn erg ingewikkeld. Maar we gaan het wel proberen.”

‘Joris steekt de draak’ is vrijdagavond en zaterdagmiddag gratis te zien op de Vrijthof in Hilvarenbeek.