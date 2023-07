Woonwagenkamp wacht al half jaar op glasvezel door onbereikbaarheid KPN

De bewoners van een woonwagenkamp aan de Rielseheideweg in Geldrop-Mierlo wachten al ruim een half jaar op een snelle glasvezelverbinding. Die is ze beloofd, maar KPN laat niets meer van zich horen en is onbereikbaar voor zowel de bewoners als de gemeente: "Blijkbaar is dit project niet belangrijk genoeg voor KPN”.

Glasvezel in afgelegen gebieden is vaak een lastig verhaal. Dat komt omdat de aanleg duur is en er dan maar weinig mensen zijn die voor de kosten kunnen opdraaien. Toch wilde de gemeente Geldrop-Mierlo dat een klein woonwagenkamp glasvezel zou krijgen. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan.. Normaal wordt de aanleg van een nieuwe glasvezelkabel betaald door de mensen die er gebruik van gaan maken: de kosten worden verrekend met de abonnementskosten. Omdat dat op het afgelegen woonwagenkampje aan de Rielseheideweg geen optie was, besloot de gemeente mee te betalen. Dankzij een bijdrage van 23.450 euro én geld van woonbedrijf Wooninc wilde KPN de kabels wel leggen. Goed nieuws voor de bewoners, die hun oude internetabonnement alvast opzegden.

"Internet uit het jaar nul."

Inmiddels zijn we een half jaar verder en is er nog steeds geen glasvezelverbinding. Bewoners vertellen dat er wel een aannemer op het kampje is geweest, maar dat die snel weer vertrok. “We hebben nu nog internet via de telefoonlijn. Dat is toch iets uit het jaar nul?”, aldus een van hen. “We hebben al getekend, dus we kunnen nu ook niks anders meer aanvragen", vult een ander aan. Wat is hier precies mis gegaan? De gemeente tast in het duister: “We horen helemaal niets meer van KPN. We hebben zelfs contact gezocht met de directeur, maar we krijgen geen enkele reactie. Het is erg frustrerend”, aldus een woordvoerder. Breedband Regio Eindhoven (BRE) trad als bemiddelaar op tussen KPN en de gemeente, maar ook zij kregen het telecombedrijf niet te pakken. “We blijven mailen en bellen, maar je komt er niet doorheen”, aldus Ralph Smallegange van BRE.

"De aanleg is drie keer zo duur."