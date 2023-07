Nieuwe tunnels moeten duizenden kikker- en paddenlevens gaan redden

Het is elk jaar weer een groot karwei op de drukke Somerenseweg tussen Someren en Heeze. Duizenden padden, kikkers en salamanders wagen daar in de lente een levensgevaarlijke oversteek. Vrijwilligers van de lokale IVN in Heeze-Leende doen er alles aan om zoveel mogelijk dieren naar de overkant te brengen, maar helaas komen er nog veel om het leven. En dus is het IVN heel blij met het resultaat van een crowdfunding. Dit najaar kunnen er zeven tunnels onder de weg gebouwd worden.

De Somerenseweg is een drukke provinciale weg. En juist in de ochtendspits in het vroege voorjaar kozen de dieren ervoor om over te steken omdat dan de condities ideaal zijn. “Het is een instinct van deze dieren”, zegt Krielaart. “Ze steken hier al eeuwen over, toen deze weg nog gewoon een zandpad was.” De dieren hebben geen besef van het drukke verkeer.

De Somerenseweg was vorig jaar de grootste hotspot voor overstekende amfibieën in Nederland. De zeldzame heikikker is er in grote getale te vinden. “Er staken vorig jaar erg veel dieren over, maar liefst 6500”, zegt Krielaart. “Meestal zitten we op een gemiddelde van 4500 dieren.”

De weg ligt tussen twee grote natuurgebieden. In het voorjaar kruipen de dieren uit hun winterverblijf in de Lange Bleek om naar de poelen van de Strabrechtse Heide te trekken om zich voort te planten. In het najaar trekken de dieren met hun kindjes weer terug, opnieuw de weg over.

“Maar dan is de schade gelukkig minder omdat ze dan ook veel in de nacht oversteken,” zegt Krielaart. “En de meeste dieren reizen dan ook meer verspreid over de maanden heen.” Het IVN heeft nu ruim 70 duizend euro ingezameld, genoeg voor twee tunnels. De gemeente en de provincie betalen ook nog vier tunnels. En 1 tunnel wordt helemaal betaald door ASML.