Ravage bij huizen na explosie: 'Overal glasscherven en kapotte dakpannen'

Een explosie heeft vrijdagnacht een enorme ravage veroorzaakt bij twee huizen aan de Meidoornstraat in Breda. De ontploffing vond rond kwart over vier 's nachts plaats.

Een politiewoordvoerder laat zaterdagochtend weten dat er 's nachts een luide knal klonk in de wijk Tuinzigt. Bij de explosie sneuvelden bij de twee getroffen huizen alle ruiten aan de voorkant. "Ook vlogen de dakpannen van een overkapping. Overal op straat liggen glasscherven en kapotte dakpannen." Twee auto's en een scootmobiel raakten beschadigd.

Hevig geschrokken

In de getroffen huizen hing rook, maar er was geen sprake van brand.

De hevig geschrokken bewoners vluchtten naar buiten. "In het ene huis waren op het moment van de explosie drie bewoners aanwezig, in het andere vier mensen."

Een medewerker van het team forensische opsporing is bezig met een sporenonderzoek. De politie start een buurtonderzoek en onderzoekt of er camerabeelden zijn waarop iets verdachts te zien is.