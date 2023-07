Bij een explosie aan de Meidoornstraat in Breda zijn de ruiten van twee huizen verwoest. Dat meldt de politie. De ontploffing vond rond kwart over vier 's nachts plaats.

Een medewerker van het team forensische opsporing is bezig met een sporenonderzoek. De politie start een buurtonderzoek en onderzoekt of er camerabeelden zijn waarop iets verdachts te zien is.

Meer informatie volgt.