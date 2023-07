'Opmerkelijke toename' filezwaarte in Brabant, A27 heus drama in de spits

De filezwaarte in Brabant is in de afgelopen zes maanden met liefst 36 procent toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in het pre-coronajaar 2019. Dat maakte de ANWB zaterdagochtend bekend. De ANWB noemt deze toename 'opmerkelijk'. Landelijk nam de filedruk met vijftien procent toe.

Op basis van de dagelijkse monitoring van de doorstroming op de Nederlandse wegen concludeert de ANWB Verkeersinformatie dat het effect van thuiswerken en buiten de spits reizen inmiddels niet of nauwelijks meer zichtbaar is. De dagelijkse files zijn volgens een woordvoerder direct teruggekeerd nadat de laatste coronamaatregelen eind maart vorig jaar werden ingetrokken. Toename aantal motorvoertuigen

Zowel tijdens de spitsuren als overdag nam de filezwaarte - de lengte van de file vermenigvuldigd met de vertraging - het afgelopen halfjaar fors toe. Het aantal files tijdens de ochtendspits steeg landelijk met dertien procent en in de avondspits met negen procent. Uit de CBS-cijfers blijkt dat het aantal motorvoertuigen in ons land sinds 2019 is toegenomen met zo'n 500.000. Dit verklaart volgens de ANWB onder meer de forse toename (veertig procent) van het aantal files overdag. Files in steeds meer regio's

De cijfers over alle A- en N wegen laten zien dat het fileprobleem zich in steeds meer regio's voordoet. Op de eerste plaats in de file top tien van 2023 staat de A27 van Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam. In 2019 bevond deze weg zich nog op de tweede plaats in de file top tien. Die tweede plek wordt inmiddels ingenomen door de A27 van Breda richting Utrecht, tussen Geertruidenberg en Gorinchem. Op plaats drie vinden we net als vier jaar geleden de A58 van Breda richting Eindhoven, tussen Moergestel en Oirschot. Ochtend- en avondspits

Op plaats een in de top tien van ochtendspitsfiles staat de A27 van Breda richting Utrecht, tussen Geertruidenberg en Gorinchem. In 2019 bevond deze weg zich nog op plaats vier in deze lijst. De A2 van Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en Kerkdriel, zien we terug op plaats drie. De file top tien tijdens de avondspits wordt ook aangevoerd door de A27 van Utrecht richting Breda, maar dan springt het stuk tussen Lexmond en Werkendam eruit. De A27 tussen Geertruidenberg en Gorinchem vinden we hier 'pas' terug op plaats zeven. De volledige lijsten vind je hier. LEES OOK: Plannen om A58, A2 en A67 te verbreden worden uitgesteld