Huizen beschadigd door explosie, gemeente plaatst mobiele camera

De gemeente Breda neemt maatregelen nadat in de nacht van vrijdag op zaterdag twee woningen flink zijn beschadigd door een explosie. Er wordt een mobiele camera geplaatst in de buurt van beide panden in de Meidoornstraat. Ook gaan boa's en agenten extra surveilleren.

Nieuwe incidenten moeten hiermee volgens de gemeente worden voorkomen. "Als er toch iets gebeurt, helpt de camera bij de opsporing van verdachten", stelt de gemeente. Hoelang de camera wordt ingezet, is nog onduidelijk. Daarover gaan de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie nog praten.

Een luide knal schrok de wijk Tuinzigt rond kwart over vier 's nachts op. Bij de explosie sneuvelden alle ruiten aan de voorkant. "Ook vlogen de dakpannen van een overkapping. Overal op straat liggen glasscherven en kapotte dakpannen", vertelde een politiewoordvoerder. Ook twee auto's en een scootmobiel raakten beschadigd.

Enorme klap

In beide huizen waren mensen aanwezig en zij waren dan ook enorm geschrokken. “Daar boven lagen mijn kinderen te slapen!”, zei een van de bewoners. "Het was echt een enorme klap. Ik zei meteen tegen mijn man, wat is dit! Het hele huis stond vol rook. Het was een grote ravage.”

Locoburgemeester Arjen van Drunen zegt te begrijpen dat de explosie grote impact heeft op de bewoners. "Iedereen moet zich veilig voelen in zijn of haar wijk. Het is belangrijk om uw zorgen te delen", zegt hij. Dat kan volgens hem met Slachtofferhulp of de wijkagent.

