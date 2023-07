Kinderen mishandeld als TikTok-uitdaging en filmpjes worden gedeeld

Weerloze kinderen van 11 tot 15 jaar uit de gemeente Land van Cuijk zijn het slachtoffer geworden van zogenaamde ABC vechtchallenges. Op TikTok wordt een oproep geplaatst om scholieren op grove wijze te slaan of te schoppen, daarvan filmpjes te maken en die te delen. Dit laten de politie en de gemeente Land van Cuijk weten.

Politie en gemeente hebben samen een informatiebrief opgesteld, die door een aantal scholen naar ouders is verstuurd. Daarin waarschuwen ze de ouders en roepen ze hen op om deze praktijken met hun kinderen te bespreken.

Volgens de gemeente en de politie worden jonge kinderen via TikTok opgeroepen filmpjes te plaatsen van mishandelingen van weerloze slachtoffers: “In sommige gevallen worden makers van de video’s cadeautjes beloofd, zoals elektronische sigaretten en snus, nicotinezakjes voor in de mond.”

'Schokkende filmpjes'

“De filmpjes die door de kinderen worden gemaakt zijn schokkend. Het gaat om grof geweld waarbij jonge slachtoffers door een groep vaak ook nog jonge kinderen of pubers worden geschopt en geslagen en worden gedwongen om vernederende opdrachten uit te voeren”, zo valt ook te lezen.

Volgens de gemeente en de politie worden slachtoffers bedreigd, zodat zij niet naar de politie durven te gaan om aangifte te doen. Ook wordt aan de slachtoffers verteld dat de politie hier niets mee doet, wat in de praktijk dus niet blijkt te kloppen. De politie neemt alle meldingen en aangiften serieus. Daders kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.

'Preventieve karakter'

Politie en gemeente willen niet inhoudelijk ingaan op de vechtpartijen in Land van Cuijk. "We willen het niet te groot maken, maar vooral nu de zomervakantie nadert, proberen we vechtpartijen te voorkomen”, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Een woordvoerder van de politie meldt dat alle gevallen worden onderzocht. “Het is een landelijk bekend probleem dat helaas regelmatig de kop opsteekt. Het heeft de aandacht van ons, de gemeente, jongerenwerk, scholen, Halt en handhaving."

"We adviseren slachtoffers om aangifte te doen en iedereen die hiermee te maken krijgt om ons te bellen. Mocht iemand zelf een video ontvangen die betrekking heeft op deze challenge, verspreid die dan niet verder, maar stuur de beelden naar de politie.” Ook ouders die vermoeden dat hun kind op een of andere manier bij een challenge is betrokken, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.