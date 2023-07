112-nieuws: auto Rijen in vlammen op • explosie bij huis in Eindhoven

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vond hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

05.21 Explosie bij huis in Eindhoven Bij een huis aan de Jan van Eyckgracht in Eindhoven vond rond vier uur afgelopen nacht een explosie plaats. Die veroorzaakte schade aan de voordeur. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt. LEES OOK: Schade aan huis na explosie, geen gewonden