Buren moeten Wendy uit huis bevrijden na explosie: 'Alle deuren zaten klem'

Foto: Noël van Hooft. De politie doet uitgebreid onderzoek aan de Jan van Eyckgracht in Eindhoven (foto: SQ Vision). Het onderzoek naar de ontploffing in Eindhoven zal nog geruime tijd in beslag nemen (foto: SQ Vision). Volgende 1/3 Foto: Noël van Hooft.

Bewoners van de Jan van Eyckgracht in Eindhoven zaten rond vier uur zondagnacht recht overeind in bed na een enorme explosie. Die was bij het huis van Wendy. Zij denkt dat de dader zich vergist heeft. "Bij mij hebben ze niks te zoeken."

"Ik wist niet wat er gebeurde", vertelt Wendy maandagochtend. "Ik dacht in eerste instantie dat de explosie bij iemand anders was. Ik keek uit het raam en zag toen dat het bij mij was."

"Ik zag aan de overkant van de gracht autoalarmen afgaan, zo hard was de klap dus."

Meteen ging ze naar beneden en daar zag ze overal glas liggen. "Iemand heeft een explosief, waarschijnlijk cobra's, achter de deurklink gestopt en toen aangestoken. De klap was echt enorm", zegt Wendy. De dader staat op verschillende camerabeelden. Daarop is te zien dat een man aan komt fietsen, staat te rommelen bij de voordeur en vervolgens weer weggaat. "Ik zag aan de overkant van de gracht autoalarmen afgaan, zo hard was de klap dus. En er ging een hele rookwolk door de straat heen", vertelt een buurvrouw.

"Ik wist echt even niet wat ik moest doen, ik ben zo hard geschrokken."

Brand is er niet ontstaan maar Wendy kon haar huis na de ontploffing niet uit. "Alle deuren zaten klem. Uiteindelijk hebben de buren mij uit het huis weten te bevrijden. Ik wist echt even niet wat ik moest doen, ik ben zo hard geschrokken." Een buurvrouw omschrijft Wendy als een rustige en lieve vrouw waar ze eigenlijk nooit last van heeft. Wendy vertelt dat ze geen vijanden heeft, ze denkt dat de dader zich vergist heeft. Al kan het ook een waarschuwing zijn voor een ex-vriendin van Wendy, die zou met foute types omgaan. "Die vriendin komt hier al maanden niet meer, maar misschien is het zoiets als in Rotterdam, een waarschuwing voor haar."

"Ik dacht hier veilig en rustig te kunnen wonen."