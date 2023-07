Granaat tegen deur van zonnestudio en ontplofte Cobra: 4 jaar cel geëist

Tegen een 43-jarige man is maandag 4 jaar celstraf geëist voor het plaatsen van een handgranaat bij een zonnestudio in Den Bosch. Ook zou hij diezelfde nacht, op 9 juli vorig jaar, een Cobra 8 hebben afgestoken op die plek. De verdachte zweeg gedurende de hele zitting in de Bossche rechtbank. Maar volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs dat de man verantwoordelijk is.

Begin juli vorig jaar werd een handgranaat aan een stuk tape aan de buitenkant van een zonnestudio aan de Hildebrandstraat in Den Bosch gehangen. Daarna bracht de dader voor het gebouw zwaar vuurwerk, een Cobra 8, tot ontploffing.

De 43-jarige verdachte wilde maandagochtend in de Bossche rechtbank niet zeggen of hij dit heeft gedaan. Wel is op beide explosieven het DNA van de man gevonden. Tijdens een eerder verhoor zou de verdachte wel hebben verklaard dat zijn DNA op de tape zat, omdat hij die zou hebben gebruikt voor werkzaamheden. Welke werkzaamheden dat zijn, vertelde hij niet.

Na de ontploffing ging de dader er vandoor op een witte scooter. Dat is te zien op camerabeelden. Tijdens de aanhouding in het huis van zijn ouders waar de verdachte destijds verbleef, stond zo’n zelfde soort 'vluchtscooter' in de tuin. Ondanks dat de man geen rijbewijs heeft, zou zijn moeder hebben verklaard dat haar zoon wel eens op de scooter zou rijden.

Criminele circuit

Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk wat precies de aanleiding is geweest voor het plaatsen van de handgranaat en het laten ontploffen van zwaar vuurwerk bij de zonnestudio. “We kunnen alleen maar gissen, maar dit is niet lukraak gebeurd”, stelde de officier van justitie.

Een week voor de ontploffing werd het pand door burgemeester Jack Mikkers gesloten wegens witwassen. “Heeft u ruzie in het criminele circuit?”, vroeg de voorzitter van de rechtbank. Maar ook daar gaf de verdachte geen antwoord op. Bij de reclassering is wel bekend dat de man vanaf zijn 18e jaar heeft gekozen voor het criminele pad. Eerst voor de sensatie, daarna voor het geld.

Voldoende bewijs

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er ondanks het zwijgen van de verdachte voldoende bewijs dat hij de dader is. Er is DNA gevonden, er zijn camerabeelden en getuigenverklaringen.

“Het kan niet anders zijn dat meneer die ontploffing heeft veroorzaakt, de handgranaat heeft geplaatst en met de scooter is weggereden”, zei de officier. “We hebben het hier over heel ernstige feiten die het veiligheidsgevoel van de Bossche maatschappij op scherp hebben gezet.” De officier eiste daarom een gevangenisstraf van 4 jaar.

De advocaat van de verdachte vindt dat de man van alle feiten moet worden vrijgesproken. Daarom verzoekt ze de rechtbank om de voorlopige hechtenis van de verdachte te schorsen.

LEES OOK: Granaat verwijderd van gebouw in Den Bosch, buurt hoorde 's nachts al knal