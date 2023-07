Jumbo leert van fouten en pakt de verkeerde prijzen van aanbiedingen aan

Supermarktketen Jumbo uit Veghel heeft geleerd van de jarenlange fouten op de kassabonnen. Dat zegt de Consumentenbond. Het gaat dan met name om fouten met aanbiedingen: in de winkel werden producten dan goedkoper geprijsd dan bij de kassa.

Dat claimt de Consumentenbond na ‘intensieve gesprekken met de supermarkten’, waaronder dus ook Jumbo. Voorgaande jaren ging het nog erg vaak mis bij Jumbo. Bezoekers betaalden regelmatig te veel. Eind april sommeerde de Consumentenbond de supermarkten daarom om te stoppen met 'hun onrechtmatig handelen'.

Dat blijkt niet alleen vruchten te hebben afgeworpen bij Jumbo, maar ook de Plus zou er erg op vooruit zijn gegaan. Dat in tegenstelling tot Albert Heijn, waar bezoekers nog steeds regelmatig aan de kassa onterecht meer betalen dan in de winkel wordt aangegeven.

‘Serieuze bereidheid’

Maar Jumbo heeft veel gedaan om te verbeteren, zegt de Consumentenbond. De Veghelse supermarktketen haalde veel prijsborden weg, deelde rapportages op filiaalniveau en stemde een monitoringsplan af met de Consumentenbond. “We troffen bij Jumbo serieuze bereidheid aan om foute prijzen uit te bannen. En met succes. Daar zou Albert Heijn een voorbeeld aan moeten nemen”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.

Specifieke data van het onderzoek heeft de Consumentenbond nog niet gedeeld.

In 2022 nog meedogenloos

Vorig jaar was de Consumentenbond nog meedogenloos over Jumbo. Supermarkten rekenden vaak de verkeerde prijs voor aanbiedingen en Jumbo was de grootste boosdoener, zo luidde de conclusie van het jaarlijkse onderzoek in 2022.

Ook in 2021 kwam de Jumbo volgens de Consumentenbond als slechtste uit de bus. Maar niet in 2023, zo blijkt. De Consumentenbond heeft het zelfs over ‘lof voor Jumbo’.

Heel anders is dus dus bij de Albert Heijn, waar volgens Consumentenbond-directeur Molenaar de klanten niet serieus worden genomen. “Fouten op de kassabon zijn een oneerlijke handelspraktijk. Daarom onderzoekt de Consumentenbond nu juridische stappen tegen Albert Heijn om een einde te maken aan deze situatie.”

