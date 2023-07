130 agenten arresteren zeven mannen tijdens grote drugsactie

Bij een grote politieactie in onder andere Tilburg en Berkel-Enschot zijn maandag meerdere aanhoudingen verricht. Dat was naar aanleiding van een drugsonderzoek, wat begon na meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Uiteindelijk kwam de recherche zeven mannen op het spoor.

Er zijn op meerdere plekken invallen in huizen gedaan, gaf een politiewoordvoerder maandagochtend aan. De groepering zou zich in Tilburg en omgeving bezighouden met drugshandel. De mannen worden daarnaast verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De actie begon om zes uur 's ochtends op het politiekantoor in Tilburg. In totaal zijn er 130 agenten ingezet bij de actie en zeven woningen doorzocht.

De verdachten zijn in de leeftijd van 21 tot en met 36 jaar. Het overgrote deel is in Tilburg gearresteerd. Een iemand is in Rijen aangehouden en de laatste in Berkel-Enschot. De politie heeft ook voertuigen doorzocht en weggesleept. Er zijn onder meer harddrugs, contant geld en mobiele telefoons in beslag genomen.