Keti Koti-monument kapot door knullig ongeluk

Het kunstwerk dat vanwege Keti Koti in het centrum van Eindhoven was geplaatst, is zondagmiddag per ongeluk beschadigd. Dat laat de gemeente maandag weten na het bekijken van camerabeelden.

Het tijdelijke kunstwerk, een keten op een houten sokkel, was achter het stadhuis neergezet in het kader van de Eindhovense herdenking van de afschaffing van de slavernij. Zondag werd duidelijk dat het was beschadigd. De gemeente concludeert nu op basis van camerabeelden dat er geen sprake is van opzettelijke vernieling.

Fiets parkeren

Een woordvoerder zegt dat op camerabeelden te zien is dat iemand zondagmiddag zijn fiets aan de ketting van het monument wilde vastmaken. Toen het kunstwerk begon te wankelen liet de persoon het direct los, maar korte tijd later is het monument alsnog omgevallen. In ieder geval gaat het dus niet om een bewuste vernielingsactie, aldus de woordvoerder.

Het Keti Koti-monument, gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Tommy van der Loo, zou een paar weken achter het stadhuis blijven staan. "Door de ontstane situatie" wordt het nu ergens anders opgeslagen, laat de gemeente Eindhoven weten. De gemeente zegt dit jaar met het Comité 30 juni/1 juli Eindhoven in gesprek te gaan over een permanent Keti Koti/Kadena Kibra-monument.

'Ketenen verbroken'

Keti Koti betekent 'ketenen verbroken' in de Surinaamse taal Sranantongo. Kadena Kibra, of Kibra Kadena, heeft die betekenis in het Papiaments, de creoolse taal die op Aruba, Bonaire en Curaçao wordt gesproken.

