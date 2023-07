Keti Koti-kunstwerk onherstelbaar vernield: 'Jammer dat het is gebeurd'

Arantja Rosalina wil niet te vroeg oordelen, maar ze houdt er rekening mee dat een kunstwerk dat speciaal was gemaakt om in Eindhoven Keti Koti te herdenken, moedwillig is vernield. “Ik kreeg het zondag aan het begin van de avond te horen. Het is jammer dat het is gebeurd, al hoeft het niet te betekenen dat het bewust kapot is gemaakt.”

Arantja Rosalina is lid van het Comité 30 juni/1 juli in Eindhoven. De werkgroep was, mede op eigen initiatief, intensief betrokken bij de festiviteiten in de binnenstad om stil te staan bij het einde van de slavernij, precies 150 jaar geleden. Voor de herdenking was Tommy van der Loo gevraagd een kunstwerk te maken. De Tilburgse kunstenaar stamt af van mensen uit Curaçao, die tot slaaf waren gemaakt. Het kunstwerk was een keten op een houten sokkel en werd vrijdag bij het stadhuis geplaatst. Het zou er tijdelijk staan. In de toekomst zou er een permanent monument voor in de plaats moeten komen.

"Het kunstwerk wordt sneller dan gepland weggehaald."

"Het maken en plaatsen is onder meer mogelijk geworden door subsidie van de gemeente. Het zou er enkele weken mogen staan, maar nu het van de sokkel lijkt te zijn gerukt en onherstelbaar beschadigd is, zullen we het sneller weg moeten halen", zegt Rosalin. “Maar eerst willen we gaan praten met de gemeente over hoe we dit het beste kunnen afhandelen. Misschien zijn er camerabeelden waarop te zien is wat er precies is gebeurd. Iemand kan het per ongeluk hebben beschadigd of het kan door uitgaanspubliek bewust of onbewust onklaar zijn gemaakt. Dat weten we nog niet.” De Eindhovense houdt dus een slag om de arm. Wie of wat er ook achter zit, ze wil het afgelopen weekend hierdoor niet helemaal laten vergallen. “Kijk, als je zo’n evenement organiseert, dan weet je dat er ook mensen zijn die boos zijn, die er moeite mee hebben. Dat is jammer en daar houd je gevoelsmatig ook rekening mee.”

"We zijn heel erg blij met het evenement en de excuses van de koning."

“Natuurlijk schrok ik toen ons comité zondagavond via via over de schade op de hoogte werd gebracht. Het gaat me te ver om van een kater te spreken. Het evenement is geslaagd verlopen en de koning heeft zijn excuses aangeboden. Daar zijn we heel erg blij mee.”

De schade is duidelijk zichtbaar (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision).