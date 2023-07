Khalid vermoordde bijna zijn gezin door een psychose na verkeerd medicijn

Een Marokkaans gezin uit Bergen op Zoom is in het najaar van 2021 op het nippertje ontsnapt aan een groot drama. Dat bleek maandag in de rechtbank in Breda. Vader Khalid El M. (60) was volledig doorgedraaid en probeerde eerst zijn vrouw en daarna een van zijn zoons dood te steken. Dankzij hun hevige verzet wisten moeder en zoon de aanval te overleven.

In de rechtbank zat deze maandag een rustige, oudere Marokkaanse man. Uit niets kon je aan hem zien dat hij bijna twee jaar geleden een groot gevaar was voor zijn vrouw, twee zonen en zijn twee dochters in hun huis aan de Kleine Beerstraat in Bergen op Zoom.

Aardappelschilmesje

Khalid dacht die avond dat zijn vrouw vreemdging en dat ze zwanger was en draaide helemaal door. Hij liep naar de keuken en pakte een aardappelschilmesje. Hij greep zijn vrouw bij de haren en probeerde talloze malen in haar hals te steken. Ondertussen riep hij dat hij haar wilde vermoorden. Een van de zonen wist dat te voorkomen en daarna ging Khalid met hem in gevecht. Zowel moeder als zoon liepen steek- en snijwonden op.

De buren kwamen op het geschreeuw af en trokken vader en zoon, die inmiddels buiten waren, uit elkaar. Ze namen moeder en zoon mee naar hun huis en de vader ging terug in zijn eigen huis. De zoon en dochter die nog binnen zaten, waren zo bang voor hun vader, dat ze boven uit het raam sprongen. De dochter brak daarbij haar hielbeen en de zoon liep schaafwonden op.

Khalid vluchtte achterom het huis uit en meldde zich op blote voeten bij het politiebureau, een paar kilometer verderop. Hij kwam verward over, verklaarden agenten.

Psychose

Khalid kan zich niks meer herinneren van de dag van de aanval op zijn familie, zo vertelde hij via zijn tolk. Voor de rechtbank bleek dat de 60-jarige man in een psychose was beland door medicijngebruik vanwege maagklachten.

Een van zijn zoons was vlak voor de aanval al naar het politiebureau geweest omdat zijn vader ‘raar en agressief’ deed. Hij werd naar huis gestuurd met de opdracht naar de huisarts te gaan of 112 te bellen als het fout zou gaan. En dat gebeurde slechts een half uur later.

Door het drama is Khalid nu gescheiden en heeft hij met een zoon geen contact meer. Aan de rechters legde hij uit dat het inmiddels veel beter met hem gaat. Hij werkt weer, heeft weer contact met zijn vrouw en drie van zijn vier kinderen.

Iedereen, ook in de rechtbank, heeft inmiddels ingezien dat de dramatische avond is veroorzaakt door het innemen van een verkeerd medicijn. De officier van justitie en de advocaat van de man waren het met elkaar eens: hier past geen straf meer. Khalid heeft al ruim een half jaar in voorarrest gezeten, is behandeld, zal niet gauw meer zoiets doen en werkt aan het herstel van de familiebanden. Van het gewraakte medicijn moet hij voortaan wel afblijven.

Geen straf

De rechtbank besloot meteen uitspraak te doen in plaats van over twee weken: Khalid krijgt geen straf. En de voorwaarden waaronder hij uit voorarrest mocht, worden opgeheven. Zo mag hij bijvoorbeeld weer reizen en er zijn ook geen plaatsen meer, zoals zijn oude huis, waar hij niet meer mag komen.

Volgens de rechter was het vrijlaten van Khalid uit zijn voorarrest vorig jaar nog enorm spannend. Maar nu is alle twijfel wat de rechters betreft weg. De rechters zagen maandag een totaal andere man: Khalid is weer stabiel, werkt, heeft zijn eigen appartement en bouwt weer aan contact met zijn gezin.

De wat bedeesde Marokkaan was enorm blij met de uitspraak van de rechtbank. Hij sprong op, dook op de grond richting het oosten en bedankte Allah uitvoerig voor deze positieve wending in zijn leven.

