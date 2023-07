Overleden Eftelingcomponist wordt gemist door collega: 'Hij inspireerde me'

‘Eftelingcomponist’ Ruud Bos (87) is vrijdag overleden. Bos maakte onder meer de herkenbare deuntjes van het Carnaval Festival, Fata Morgana en Villa Volta. Daarmee was hij een grote inspiratie voor huidig Efteling-componist René Merkelbach. “Zijn muziek is echt tijdloos. En dat maak je maar zelden mee."

Ron Vorstermans Geschreven door

Ja, ook jij kent de muziek van Ruud Bos. Mogelijk van de Efteling, maar misschien ook wel van talloze kinderseries, waaronder Bassie & Adriaan en de Fabeltjeskrant. Maar Bos maakte ook muziek ook voor Nederlandse artiesten als Toon Hermans, Wim Sonneveld, Willeke Alberti en Gerard Cox. Bos is een grote naam, dat is zeker, zegt René Merkelbach. Merkelbach componeerde en produceerde zelf ook veel muziek voor de Efteling, onder meer van De Vliegende Hollander, Joris en de Draak en Raveleijn. De geboren Tilburger is dan ook vol lof over de grootmeester die hem voorging.

"De gemiddelde bezoeker zal danken: leuk, Fata Morgana. Maar het is zo goed gemaakt.”

“Ik kom uit Tilburg, dus ik kwam al als jong menneke in de Efteling”, zegt Merkelbach. “Tot op de dag van vandaag sta ik versteld van de muziek van Bos. Toen, maar ook nu. Met name van Fata Morgana. Ik weet niet wat het is, maar het raakt me. De gemiddelde bezoeker zal danken: leuk, Fata Morgana. Maar het is zo goed gemaakt.” Vóór de komst van Bos gebruikte de Efteling nog geen eigen muziek. Met Ruud Bos liet het park voor het eerst eigen muziek componeren. “Dat wil wat zeggen, he? De kwaliteit stond meteen hoog in het vaandel, zo zie ik dat althans. Want Ruud Bos, dat was niet zomaar iemand. Dat was toen al een maestro..”

"Daar wil je als componist voor de Efteling daarna niet van afwijken.”

Volgens Merkelbach loste Bos die torenhoge verwachtingen met verve in. "Hij legde toen niet alleen de basis voor Eftelingmuziek, hij zette ook de toon." Letterlijk en figuurlijk. "Want Bos was klassiek geschoold, en dat hoor je terug. Dat maakt de muziek van Bos erg toegankelijk, maar ook ontzettend complex." "Nou ja," vult Merkelbach aan, "toegankelijk is het ook niet altijd. De meeste Efteling-melodieën van Bos kunnen bezoekers waarschijnlijk meezingen, maar de meeste mensen zullen wel echt struikelen over de melodie van Fata Morgana", lacht hij. "Het is in elk geval puur vakmanschap. Ik heb nooit van die toon durven afwijken." Wat die toon dan precies is, is moeilijk te zeggen, vindt Merkelbach. "Mensen zeggen wel eens tegen mij: 'Oh, dat is nou echt typische Efteling-muziek.' Maar is dat wel zo? Want Fata Morgana lijkt totaal niet op Carnavalsfestival. Het ligt allemaal juist mijlenver uit elkaar. Nee, wat overeenkomt is die klassieke basis. En dat maakt het zo goed."

"Het ligt juist allemaal mijlenver uit elkaar."