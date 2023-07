Safa is dolblij want ze mag met haar zoontje voortaan gratis met de bus

Als eerste gemeente in Brabant heeft Dongen het busvervoer in de regio voor alle minima afgekocht. Alle inwoners met een minimum-inkomen, kunnen voortaan gratis met de bus. En daar zijn Safa Almalih en Maikel Leemans dolblij mee: “Nu kan ik er een keer tussenuit. Want anders zit ik hier ook maar alleen.”

Safa en Maikel krijgen maandagochtend de allereerste gratis buspassen officieel uitgereikt. Een plechtige gebeurtenis uiteraard, met toespraken van de wethouder en de baas van Arriva. Maar Safa’s zoontje Thijmen is vooral geïnteresseerd in de bus die als decorstuk is meegekomen. Van de buschauffeuse mag hij achter het stuur, dus dat is feest: “Hij vindt reizen met de bus echt leuk”, glundert Safa, terwijl Thijmen met zijn voetje op de koppeling drukt.

“Soms moet ik ergens naar toe en kan ik het niet betalen.”

Safa Almalih komt uit Syrië en woont nu vijf jaar in Nederland, in Dongen. Met haar zoontje reist ze vaak met de bus. En dat kan vanaf nu dus gratis: “Daar ben ik echt heel blij mee. Ik kan nu heel vaak met Thijmen reizen, dat is toch leuk?” Omdat Safa een krappe beurs heeft, is reizen niet vanzelfsprekend: “Een dagkaart is duur en dat kan ik niet altijd betalen. Dan moet ik ergens naar toe en dat gaat dan niet. Maar vanaf nu kan ik altijd met de bus.” Er zijn meer gemeentes waarin minima gratis met de bus mogen, vanuit hun budget in de zogenoemde Meedoenregeling. Maar in Dongen krijgen alle 230 minima met die regeling deze week een pas op naam. Daarmee kunnen ze gratis met bussen van Arriva naar Tilburg, Oosterhout, Breda, Waalwijk en omliggende dorpen reizen.

“Je moet niet hoeven kiezen tussen sporten voor je kind of uitstapje met ov.”

Voor wethouder Ankie de Hoon is het heel belangrijk dat de bus zonder drempel voor alle minima beschikbaar is: “Wij willen niet dat mensen moeten kiezen tussen hun kind naar sport doen, naar het theater gaan of een uitstapje maken met het openbaar vervoer.” Het ov is volgens De Hoon een eerste levensbehoefte: “En daarom moeten we alle regels en drempels voor ze weghalen en het gratis maken. Zodat mensen weer zelfvertrouwen krijgen en aan de samenleving kunnen meedoen.” Ook Maikel Leemans krijgt maandagochtend een gratis buspas van De Hoon. En hij is er heel blij mee. Hij wijst naar zijn voet, die in een stabilisator zit: “Als ik naar het ziekenhuis moet, ben ik voor het vervoer afhankelijk van familie en vrienden. Maar met deze pas kan ik overal naar toe, waar ik wil.” Voor Maikel betekent de pas vrijheid: “Ook wel fijn. Want anders zit ik ook maar alleen, in een bubbel. Ze zouden dit voor heel Nederland moeten doen, er zijn meer mensen die het moeilijk hebben.”