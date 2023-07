'Gevaarlijke situaties komen door personeelstekort in Den Hey-Acker'

Het roer moet rigoureus om in jeugdgevangenis Den Hey-Acker. De medewerkers hopen dat het kritische onderzoek naar de veiligheid binnen de muren van de gevangenis ervoor gaat zorgen dat er nu eens écht iets verandert. Want er is veel te weinig ervaren personeel vinden ze. En de jongeren die vast zitten, hebben steeds zwaardere vergrijpen achter hun naam staan. Die combinatie zorgt ervoor dat het veiligheidsprobleem steeds groter wordt, zeggen medewerkers.

De medewerkers willen anoniem hun verhaal doen, uit angst voor de gevolgen. Maar ze vertellen over de moeilijke groep jonge gevangenen die bij hen binnen de muren zit. "Deze gasten hebben geen of nauwelijks een normbesef, dus dan werkt een pedagogische aanpak ook niet meer", vertellen de goed ingevoerde bronnen binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In het rapport dat maandag verscheen, staat dat het personeel van de jeugdgevangenis Den Hey-Acker vorig jaar tekort is geschoten bij een gijzeling en een steekpartij. Die hadden allebei een dodelijke afloop. Medewerkers hadden niet genoeg zicht op de risico's bij de betrokken jongeren, concluderen de onderzoekers. En dat komt onder andere door een gebrek aan ervaring bij een deel van de medewerkers en door de hoge werkdruk die er is door het personeelstekort. Het onderzoek werd gedaan door de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie van het Onderwijs.

"Niet het personeel, maar het personeelstekort zorgt voor onveilige situaties."

Inmiddels staan er niet twee maar drie medewerkers op een groep gedetineerden. Dit scheelt iets, zeggen de medewerkers, maar is nog niet genoeg. "Om het personeelstekort op te lossen zijn er wel meer mensen op de groepen gezet, maar dit zijn veelal onervaren krachten of zzp'ers. Als er iemand vervangen wordt bij ziekte, bestaat de groepsbegeleiding soms alleen uit nieuwelingen zonder dossierkennis. En daar spinnen deze gedetineerden natuurlijk garen bij." Ook vakbond FNV vindt de maatregelen die nu genomen zijn, nog niet voldoende. Bestuurder Yntse Koenen: "De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft hier duidelijk steken laten vallen. Niet het personeel, maar het personeelstekort zorgt voor onveilige situaties." Hij pleit daarom voor betere arbeidsvoorwaarden om het werven van ervaren mensen te verbeteren. "Niet alleen voor nieuwe mensen, maar ook voor de huidige medewerkers. Zo kun je ze een bonus geven als ze nieuwe, geschikte collega's aandragen." Een medewerker vult aan: "Als de minister ons werkelijk zo waardeert dan zal hij dat eerst moeten laten zien met een marktconform salaris. En dat betekent minimaal 1 schaal erbij. Daarmee kunnen we gemakkelijker ervaren mensen binnenhalen. Want nu is het voor hen financieel niet interessant om over te stappen."

"We moeten de kans verkleinen dat dit in de toekomst vaker gebeurt."