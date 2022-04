Personeelstekort in jeugdgevangenis: ‘Jongeren en criminaliteit verharden’

Foto: Raoul Cartens

Een aanhoudend personeelstekort leidt al langer tot problemen in de gevangenissen. Maar ook de jongeren in de criminaliteit verharden. Dat zegt een woordvoerster van justitievakbond Juvox. Ze vindt het "heel triest" wat er is gebeurd in jeugdgevangenis Den Hey-Acker. Daar werd vrijdag een 19-jarige gevangene doodgestoken. De vakbond spreekt van een zorgelijke situatie, niet alleen in de jeugdgevangenis in Breda.

“Het is al normaal dat je iemand voor 100 euro cash vermoordt. En die jongeren krijgen wij vervolgens ook binnen in de jeugdinrichtingen, waarbij er een stukje respect en gezag mist", zegt de woordvoerster. "Er is een grens in hoeverre je deze gedetineerden nog kunt behandelen.” Ook vakbond FNV heeft grote zorgen over het gevangeniswezen. Vakbondsbestuurder Yntse Koenen: “Ook in Den Hey-Acker hebben medewerkers moeite om de jongeren in de hand te houden. Alles is gericht op re-integratie, maar de medewerkers worden door gevangenen in hun gezicht uitgelachen omdat ze niet mogen straffen.”

"Waar haal je dat nieuwe personeel vandaan?"

Het kabinet zou van plan zijn om miljoenen extra uit te trekken, onder andere voor het werven van nieuw personeel in het gevangeniswezen. Maar volgens Koenen is daarmee het probleem niet opgelost: “Werken in het gevangeniswezen heeft een slechte naam. Dus waar haal je in de huidige arbeidsmarkt dat nieuwe personeel vandaan?” Een medewerker van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (DJJI) die anoniem wil blijven, heeft er ook een hard hoofd in: “Veel collega’s stoppen nu hier en stappen over naar een andere baan. Betere diensten, meer loon en minder gevaarlijk. Het wordt heel lastig om nieuwe mensen binnen te halen.”

"Vroeger had je flinke kerels als bewakers, die ook echt konden opvoeden."