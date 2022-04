Slachtoffer dodelijke steekpartij in jeugdgevangenis is man uit Enschede

Foto: Tom van der Put/SQ Vision. Foto: Tom van der Put/SQ Vision. Volgende Vorige 1/2 Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

De gevangene die vrijdagmiddag werd doodgestoken in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is een 19-jarige man uit Enschede. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend. De dader is een medegevangene, een 18-jarige man uit Den Haag. Hij wordt dinsdag voorgeleid.

Bij de steekpartij raakte ook een 20-jarige man uit Nijmegen gewond. Dit gebeurde vrijdagmiddag rond halfvier. Het bleef urenlang onduidelijk wat er precies was gebeurd, maar veel politieagenten liepen in kogelwerende vesten op en rond het terrein. 'Onderzoek duurt de komende dagen voort'

Volgens een medewerker van de jeugdgevangenis is direct na de steekpartij alarm geslagen door het personeel. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar medische hulp mocht niet meer baten voor de 19-jarige man. De 20-jarige Nijmegenaar is naar een ziekenhuis gebracht. De politie en de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoeken wat er precies is gebeurd. Er zijn getuigen gehoord en er is sporenonderzoek gedaan. Het voorwerp waarmee de twee slachtoffers werden gestoken is in beslag genomen voor verder onderzoek. "Het onderzoek zal de komende dagen voortduren", laat een politiewoordvoerder weten. Vaker onrust bij Den Hey-Acker

Den Hey-Acker laat weten dat de directie en het personeel erg aangeslagen zijn en noemt het een 'afschuwelijke gebeurtenis'. "We leven mee met de naasten van het slachtoffer, het personeel en de justitiabelen in Den Hey-Acker." Voor de betrokkenen is nazorg geregeld. Het is niet voor het eerst dat Den Hey-Acker in het nieuws komt. Uitbraken, geweld en intimidatie zijn voor werknemers een terugkerend probleem. "Personeel voelt zich niet veilig", zei vakbondsbestuurder Yntse Koenen eerder tegen Omroep Brabant. Beelden van het onderzoek na de steekpartij: