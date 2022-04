Dodelijk geweld in jeugdgevangenis Breda: deze incidenten waren er eerder

In jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda ging het vrijdag aan het eind van de middag opnieuw mis. Een 19-jarige man overleefde een steekpartij binnen de gevangenismuren niet. Het is het zoveelste voorval in een reeks van geweldsincidenten binnen de jeugdgevangenis.

In januari kwam de jeugdgevangenis in Breda nog in het nieuws vanwege een ontsnapte 21-jarige gevangene. Hij had medewerkers van de gevangenis onder bedreiging van een wapen gegijzeld. Later kwam hij om het leven bij een vuurgevecht met de politie in België.

In het verleden was de jeugdgevangenis regelmatig in opspraak. In 2007 en 2009 ontsnapte er al eens gevangene. En in 2011 nam er zelfs drie keer iemand de benen, waarbij een voortvluchtige gevangene in april zelfs meer dan twee weken van de radar verdween.