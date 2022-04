Grote zorgen bij personeel Den Hey-Acker: 'Het systeem moet op de schop'

Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

De medewerkers van jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda maken zich grote zorgen over de veiligheid van de gevangenen en van zichzelf. "Wij zijn niet meer toegerust op jongeren die steeds zwaarder crimineel gedrag vertonen en steeds zwaardere stoornissen hebben", vertelt een bron binnen de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (DJJI), waar vier jeugdgevangenissen onder vallen. Uit angst voor de afrekencultuur wil de medewerker anoniem blijven. "Er is hier heel snel een ander systeem nodig, maar dat willen ze in Den Haag niet horen."

De medewerker reageert op de dodelijke steekpartij van vrijdag. Een 19-jarige gevangene uit Enschede kwam hierbij om het leven. Een andere gedetineerde van 20 jaar uit Nijmegen raakte ernstig gewond. Een gevangene van 18 jaar uit Den Haag zou de dader zijn. Hij wordt dinsdag voorgeleid. "Op elke afdeling is een eigen keuken. Als de gevangenen gaan koken dan kunnen ze op kantoor een koksmes komen halen." Zo ging het vrijdag dus mis, toen de gedetineerde ineens instak op twee medegevangen.

"De tv en PlayStation staan klaar als die gasten hier binnenkomen."

Bij Den Hey-Acker is al jaren sprake van een groot personeelstekort, waardoor er onderbezetting is bij de begeleiding van de gevangenen. Dit jaar wil de Bredase jeugdinrichting 35 nieuwe medewerkers aantrekken om het tekort aan te vullen. Volgens FNV-vakbondsbestuurder Yntse Koenen is dit een stap in de goede richting, "Daarmee kom je dan op van drie begeleiders per groep. Maar er moet iets structureel veranderen." De DJJI-medewerker gaat hierin mee: "Met drie man per groep kun je wel beter opletten, maar eigenlijk moet het hele systeem op de schop. Alles is hier gericht op resocialisatie, zodat de jongeren altijd weer terugkeren naar de maatschappij. Maar de recidive van die gasten is erg hoog. Het grootste deel van hen komt weer terug in de criminaliteit. Binnen de jeugdgevangenissen wordt nu alles pedagogisch benaderd en staan de tv en PlayStation al klaar als de gevangenen hier binnenkomen. Maar dat werkt niet meer. Je zou veel meer beheersmatig moeten gaan werken. Anders gezegd: de jongeren moeten zelf laten zien dat ze het verdienen om weer te worden vrijgelaten."

"Ik heb jaren in heel wat gevangenissen gewerkt, maar me nog nooit zo onveilig gevoeld als in Breda."

Ook oud-medewerkers doen nu een boekje open over de situatie binnen de Bredase jeugdgevangenis. "Dat het in Den Hey-Acker geen veilige en fijne werkomgeving is, heb ik in januari 2020 al aangekaart. Ik heb jaren in heel wat gevangenissen gewerkt, maar me nog nooit zo onveilig gevoeld als in Breda. Ik ben nog iedere dag dankbaar dat ik daar weg ben", laat een oud-medewerkster weten aan Omroep Brabant. Ze wil anoniem blijven, haar naam is bij de redactie bekend.