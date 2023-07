De allerbeste biersommelier: 'Mag me altijd wakker maken voor een biertje'

Dennis Kort (35) is maandagavond in Bodegraven voor de eerste keer Nederlands Kampioen biersommelier geworden. Nadat hij twee keer zilver had gewonnen, ging de Eindhovenaar dit keer met de hoogste eer strijken. Bovendien mag hij in 2025 Nederland vertegenwoordigen bij het WK sommeliers in München. "Ongelooflijk. Het viel dit keer mijn kant op", vertelde de kersverse Nederlands Kampioen. De tweede plek op het podium was ook voor een Brabander: Bas Schampers uit Breda.

Dennis Kort kun je, naar eigen zeggen, 24 uur per dag wakker maken voor een biertje. "Dat is mij als brouwer en biersommelier wel toevertrouwd", klinkt het zelfverzekerd uit de mond van de oudgediende. Dennis hoort namelijk bij de bierkenners die tien jaar geleden als eersten streden om de titel van biersommelier. Bovendien heeft hij in Eindhoven een eigen brouwerij: Oldskool Brewery. In de voorronde stonden Dennis enkele stevige proeven van bekwaamheid te wachten. Zoals blind proeven en het herkennen van zes verschillende bierstijlen.

"Ik herken blindelings zoveel verschillende biersoorten."