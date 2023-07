'Foute' elektriciens leverden prutswerk voor absurd hoge bedragen

De politie heeft dinsdag een netwerk van 'foute' elektriciens opgerold. Het gaat om acht mannen in de leeftijd van 22 tot en met 35 jaar uit onder meer Helmond, Deurne en Asten. Ze zouden mensen buitensporig hoge bedragen hebben laten betalen voor 'elektriciens' die niet het werk leverden dat ze beloofden. De mannen waren in het hele land actief. Bij de politie kwamen meer dan vijfhonderd aangiftes en meldingen tegen hen binnen.

De acht mannen worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Het gaat om mannen die vermoedelijk leiding gaven aan de organisatie, maar ook om uitvoerders. De verdachten worden verhoord en zitten vast.

De slachtoffers waren vaak mensen die in de avond- en weekenduren dringend verlegen zaten om een elektricien vanwege een acuut probleem. De nep-elektriciens pasten websites van bestaande bedrijven aan en betaalden forse bedragen aan Google om met hun nepwebsite bovenaan de zoekpagina te komen.

Bedragen tot wel 15.000 euro

Voor werkzaamheden werden extreem hoge bedragen tot wel 15.000 euro in rekening gebracht, en soms was het resultaat na afloop slechter dan ervoor, bijvoorbeeld door een goede elektriciteitskast te vervangen door een oude. Slachtoffers die klaagden over de rekening werden geïntimideerd, waarna het bedrag alsnog betaald werd.

Ook werd een klant geholpen bij het verhogen van de limiet voor online betalingen, zodat de rekening ter plaatse betaald kon worden.

Startpunt zaak in Nuenen

De zaak kwam aan het rollen nadat in januari vorig jaar een controle plaatsvond op een locatie aan De Huufkes in Nuenen. Hier werd een soort kantoor annex data-centrum aangetroffen, verdeeld over verschillende ruimtes. Er werden meerdere pinapparaten, facturen en andere spullen gevonden die de aandacht trokken. Vervolgens bleek de politie in Amsterdam onderzoek te doen naar enkele personen die gelieerd waren aan het kantoor.

De politie geeft een aantal tips waarop je kunt letten om te bepalen of je met een echte vakman in zee gaat: