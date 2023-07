Explosie bij shishalounge in Eindhoven: jonge Amsterdammer (19) opgepakt

Een man van 19 uit Amsterdam is opgepakt, omdat hij betrokken zou zijn bij een explosie bij shishalounge Club Number One in Eindhoven. Het explosief werd vorig jaar oktober tot ontploffing gebracht. Niemand raakte gewond, maar de schade was enorm.

Na de ontploffing bij de lounge aan de Tongelresestraat begon de recherche een onderzoek. Dinsdag werd de verdachte opgepakt in zijn woonplaats. Welke rol hij precies heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. "Hij zit vast voor verder onderzoek en verhoor", laat de politie weten. De explosie gebeurde midden in de nacht, rond tien voor vier. De pui van het gebouw raakte zwaar beschadigd. Nadat het gebouw eind 2021 was beschoten en er een explosief was gevonden, sloot de burgemeester Club Number One maandenlang. 'Verdachten renden door studentenhuis'

Na de explosie vorig jaar oktober renden meerdere verdachten door de woonkamer van een studentenhuis, waar op dat moment een bewoner lag te slapen. Die vertelde in de ochtend na de explosie zijn verhaal tegen Omroep Brabant: "Op een gegeven moment werd de deur geopend vanaf de binnenplaats. Twee mensen kwamen binnen. Die zagen mij niet liggen en liepen meteen naar achteren, naar de nooduitgang. Ik ben op zich wel rare dingen gewend vanuit het café waar wij achter wonen. Maar toen de politie kwam, dacht ik: nu is er echt wat mis." De ravage na de explosie was groot: