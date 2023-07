Machinisten NS willen Maarheeze voorbij rijden na overlast asielzoekers

Het NS-personeel is de overlast op station Maarheeze meer dan beu. Ondanks de strengere beveiliging hebben ze nog bijna dagelijks te maken me overlast door asielzoekers van het nabijgelegen azc in Budel. Volgens Wim Eilert, bestuurder van de spoorvakbond VVMC is de emmer aan het over lopen. Hij heeft de NS via een mail gevraagd om nieuwe maatregelen te nemen. "Het station voorbijrijden is ook een maatregel."

Volgens vakbondsbestuurder Wim Eilert ligt Maarheeze op een lijn die bekend staat als een 'agressielijn'. "Het treinpersoneel heeft al langere tijd te maken met overlast in de trein door asielzoekers uit veilige landen. Het verhaal gaat dat ze met scheermesjes rondlopen. Dat is voor ons de druppel. De politie zegt dat ze die gebruiken om zichzelf te verwonden. Maar onlangs zijn in Ede twee groepen asielzoekers elkaar te lijf gegaan in de trein. Dat willen we hier niet hebben." Op het station in Maarheeze zijn volgens Eilert beveiligers met de dood bedreigd. "Het houdt een keer op. Daar wordt veel over geklaagd. Ik heb tegen de NS gezegd dat ze maatregelen moeten nemen. De voorkeur van het personeel gaat uit naar het station voorbijrijden." Goed overleg

Vakbondsbestuurder Wim Eilert heeft maandagavond gesproken met het Eindhovense NS-personeel over de overlast op station Maarheeze. "Ik heb gemerkt dat ze helemaal klaar zijn met de overlast. Ze willen dat de NS snel maatregelen neemt. Ik heb de NS een mail gestuurd en wil weten welke maatregelen ze op korte termijn gaan nemen. Ik heb nog niets gehoord. Het station voorbijrijden doe je niet zomaar. Dat gaat in overleg met de burgemeester. Ik kijk het woensdag nog even aan." 'Doorn in het oog'

De situatie op station Maarheeze is ook voor de NS een 'doorn in het oog', zo liet een woordvoerder weten. "Het is een situatie die niemand wenst." Sinds het begin van het jaar zijn op het station ingangscontroles. Beveiligers zien toe op de situatie in en op het station. LEES OOK: Controles begonnen op station Maarheeze: 'Voelde me ook wel eens onveilig' Dat de bus niet meer stopt bij azc begrijpen zelfs de asielzoekers