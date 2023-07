Ex-vrouw valt populaire wijkagent maandenlang lastig op LinkedIn

Hicham Argani, die op handen wordt gedragen als wijkagent in Boxtel, is op zijn LinkedIn-pagina door zijn ex-vrouw maandenlang beschuldigd van onder meer geestelijke mishandeling. Volgens haar is hij een 'man met twee gezichten'. De politierechter in Eindhoven oordeelde dinsdagmiddag dat ze daarmee te ver was gegaan en legde haar een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur op. Die moet ze moet uitvoeren wanneer ze tijdens de proeftijd van een jaar opnieuw in de fout gaat.

Er was een onvoorwaardelijke taakstraf van 60 uur geëist. De vrouw, die oorspronkelijk uit Budel komt en enige tijd aan een psychiatrische aandoening is behandeld, had enorm veel moeite met de scheiding en het gedoe rondom een omgangsregeling voor hun twee kinderen.

Vechtscheiding

De twee leerden elkaar in 2013 kennen. Vrij snel daarna trouwden ze, maar in 2019 wilde de vrouw een punt zetten achter hun relatie. De vechtscheiding duurt nog steeds voort.

Van mei tot augustus 2021 beleefde hun relatie een absoluut dieptepunt. De vrouw kon het niet verkroppen dat Argani hun kinderen, een tweeling van toen drie jaar oud, bij haar vandaan hield. Ook vond ze het vreselijk dat de overdracht van het meisje en de jongen vaak plaatsvond bij een tankstation of parkeerplaats en dat de kinderen niet van plan leken met haar mee te gaan. Maandenlang zette ze uit frustratie reacties op de LinkedIn-pagina van haar man, wanneer hij weer eens een filmpje had geplaatst over wat hij als agent meemaakt.

'Harteloze man'

Argani is al jaren een populaire gast in het politiewereldje. Op social media laat hij zien wat hij als wijkagent zoal meemaakt en dat spreekt veel mensen aan. Volgens zijn echtgenote had hij ook een andere kant. Ze beschuldigde hem van chantage en het weghouden van de kinderen. Ze noemde hem ook een 'nepagent' en een 'nepmoslim'.

De vrouw woont inmiddels in het Limburgse Ospel. Tijdens de zitting vertelde ze dat ze niet wist dat wat ze deed, strafbaar was. “Ik deed het uit emotie. Nu zou ik er beter over nadenken, maar ik heb hem nooit als politieagent willen raken, alleen als persoon. De manier waarop was niet zo handig. Ik had het niet zo hoog moeten op laten lopen.” Volgens haar advocate was ze 'tot waanzin gedreven' door haar man, die ze 'enigszins manipulerend' noemde.

De politierechter kwam tot een veel minder zware straf dan de officier van justitie had geëist, omdat de feiten twee jaar oud zijn en omdat de vrouw er erg onder leed dat ze haar kinderen amper zag. De rechter rekent erop dat de vrouw zich niet nog eens zal verlagen. Ook was ze het niet eens met de officier van justitie dat er sprake was van stelselmatig belagen van Argani met sms’jes of mailtjes.

'Problemen uitpraten'

De rechter hoopt wel dat de vrouw haar lesje heeft geleerd: dat ze problemen moet uitpraten in plaats van naar niet acceptabele methoden grijpen. “Uw ex-man doet ook zijn best als vader én als agent. U had geen goede reden voor uw daden.”

De vrouw legt zich neer bij de straf. De officier van justitie wilde nog niet zeggen of ze in beroep gaat. Argani was niet bereikbaar voor commentaar.

