112-nieuws: weiland in brand in Vortum-Mullem • zoekactie in Sprang-Capelle

06.40

Automobilisten die al rijdend op hun telefoon kijken, zijn vanaf volgend jaar veel vaker de klos. Politie en het Openbaar Ministerie schaffen tientallen nieuwe camera's aan die dankzij slimme software via de vooruit kunnen zien of een bestuurder een mobieltje in de hand heeft, zo meldt het AD. De camera's komen verspreid door het land te staan en zijn verplaatsbaar. Ze kunnen wekenlang en 24 uur per dag op een traject controleren. Agenten zijn hiervoor niet meer nodig, want de systemen werken volautomatisch.

Foto's van mogelijke overtredingen worden direct doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Daar beoordeelt een medewerker of iemand daadwerkelijk een mobiele telefoon in de hand heeft. Is dat het geval dan vindt diegene binnen enkele dagen een boete van 380 euro in de bus.