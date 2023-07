'Agenten mee op de trein om overlast asielzoekers tegen te gaan'

Er gaan voortaan agenten mee op de trein van Eindhoven naar Weert. Het is volgens spoorvakbond VVMC een van de maatregelen die worden genomen om overlast veroorzaakt door asielzoekers van het azc in Budel tegen te gaan. Ook komen er om dezelfde reden volgens vakbondsbestuurder Wim Eilert extra beveiligers op het station in Maarheeze.

Dinsdagavond laat hoorde Eilert van deze nieuwe maatregelen van de NS, zo vertelde hij woensdagochtend in het programma Wakker! van Omroep Brabant.

Maatregelen zijn al ingegaan

Een woordvoerder van de NS geeft woensdagochtend aan dat de maatregelen per direct zijn ingegaan. Op het station in Maarheeze staan voortaan geen vier, maar zes beveiligers, geeft ze aan. Ook rijden agenten vanaf vandaag mee op treinen van Eindhoven naar Weert. Dit overigens niet op elke trein. "We kijken naar risicomomenten", legt de woordvoerder uit. Wat die momenten zijn en hoeveel agenten er dan meerijden, maakt ze niet bekend.

"Verstandige stappen", stelde Eilert eerder woensdagochtend. Vooral agenten in de trein noemde hij belangrijk voor het veiligheidsgevoel. Niet alleen van spoormedewerkers, maar ook van reizigers. "We willen dat zij veilig thuiskomen", zegt hij.

En daarom kun je in zijn woorden 'niet voorzichtig genoeg zijn'. Hij verwijst vervolgens naar een incident in Ede waar onlangs twee groepen asielzoekers elkaar in de trein te lijf gingen.

Emmer loopt over

Dinsdag werd al duidelijk dat NS-personeel de overlast door asielzoekers op station Maarheeze meer dan beu is. Eilert zei toen dat de emmer aan het over lopen is. Hij had de NS daarom gevraagd om nieuwe maatregelen te nemen. Waarbij hij zei dat het 'station voorbijrijden ook een maatregel' is.

Dinsdagavond laat kreeg hij een reactie van de NS waarin de nieuwe maatregelen werden aangekondigd.

LEES OOK:

Machinisten NS willen Maarheeze voorbij rijden na overlast asielzoekers

Toegangscontrole station Maarheeze na voortdurende overlast asielzoekers