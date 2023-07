Campinggasten vluchten vanwege vliegenplaag: ‘Ik dood er 100 per minuut'

Chrissy probeert de vliegen dood te sprayen (foto: Noël van Hooft) Tientallen dode vliegen aan een plakstrip Volgende 1/2 Chrissy probeert de vliegen dood te sprayen (foto: Noël van Hooft)

Recreatiepark De Heimolen in Baarle-Nassau kampt met een enorme vliegenplaag. Chrissy Stoutenberg wordt er horendol van, ze is de hele dag met de vliegenmepper en vliegenspray in de weer. “Ik kan soms dertig vliegen in één slag doden. Je kunt niet buiten zitten. En ook binnen zitten honderden vliegen."

Chrissy woont samen met haar man voor een halfjaar op de camping omdat hun nieuwe huis nog gebouwd wordt. Maar na een maand vluchten ze nu van het park af. En ze zijn niet de enigen. Volgens Chrissy is het chalet onbewoonbaar. “Wij doden hier honderd vliegen in één minuut, dat maakt het echt onmogelijk om hier te verblijven. Je kunt niet koken, je kunt niet barbecueën, je kunt geen drankje drinken. Zelfs in de airfryer zitten de vliegen. De situatie is echt ongezond.”

"Vluchten, luchten en doden."

Een paar keer per dag wordt het vakantiehuisje vliegenvrij gemaakt door Chrissy. Elke kamer wordt vol vliegenspray gespoten waarna ze naar buiten vlucht. “Nu moeten we een kwartiertje wachten en dan ligt de vloer vol dode vliegen.” En inderdaad, na een tijdje lijkt de vloer een soort begraafplaats. “De vliegen die nog leven sla ik eerst even dood en daarna moet ik een kwartier luchten om het gif uit het chalet te krijgen.” Maar zomaar de raam openzetten kan niet, want dan zitten er binnen een paar minuten weer honderden vliegen binnen. En dus staat Chrissy bij het openraam als een gek met een vliegenmepper te zwaaien. “Zo probeer ik ze buiten te houden. Mijn dagelijkse bezigheid is vluchten, luchten en doden.”

“Als het zo doorgaat kunnen we wel sluiten.”

De eigenaar van het recreatiepark heeft geen idee waar de vliegenplaag vandaan komt en wil verder ook niet ingaan op het verhaal. “Hoe meer ruchtbaarheid we hieraan geven, hoe meer verlies we draaien”, vertelt een geëmotioneerde eigenaresse. “Als het zo doorgaat kunnen we wel sluiten.” “Er zitten hier veehouderijen in de buurt, dat zou de oorzaak zijn. Daar kan de campingeigenaar weinig aan doen maar ze nemen ook geen maatregelen voor ons”, zegt Chrissy gefrustreerd. Ze betaalt duizend euro per maand voor het chaletje. “Het is blijkbaar een jaarlijks terugkerend probleem maar ze vertikken het om horren te plaatsen zodat we normaal kunnen luchten, ze doen echt niks voor ons.”

“Ik ben duizelig en misselijk nu."

En daarom vluchten Chrissy en haar man noodgedwongen naar een andere camping. “We hebben gisteren een nieuw verblijf moeten aankopen, huren was nergens meer mogelijk. Het kost ons onze spaarcenten maar dan kunnen we wel weer slapen en overdag ontspannen.” Meer campinggasten zijn ondertussen vertrokken vanwege de vliegenplaag. “Hiernaast ons kwamen vorige week toeristen aan. Ze zouden vijf dagen blijven, maar na een dag waren ze al vertrokken. En hiernaast verblijven vluchtelingen, een gezin, maar die konden het ook niet meer aan.” Na een ochtend in het chalet voelt Chrissy zich niet lekker worden. “Ik ben duizelig en misselijk nu. Ik heb al twee keer alles moeten sprayen. Tijd om alles bij elkaar te pakken en te vertrekken.”