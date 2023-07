Gewelddadige uitdagingen op TikTok: 'Doorsturen filmpjes super schadelijk'

Kinderen die elkaar slaan of schoppen, dat filmen en de video’s op TikTok delen. Sommige scholieren in het Land van Cuijk zijn slachtoffer geworden van deze gewelddadige ‘vechtchallenge’. Waarom doen kinderen hieraan mee en hoe kunnen ‘we’ dit voorkomen?

Die vragen leggen we voor aan Justine Pardoen. Zij is oprichter van het Bureau Jeugd en Media en schreef meerdere boeken over jongeren en (sociale) media. Volgens haar is het doorsturen van filmpjes 'super schadelijk'.

Deze online uitdagingen kunnen we volgens Pardoen vergelijken met ‘gewoon’ spelen. “Kinderen zoeken vertier in groepen op straat. Ze gaan challenges met elkaar aan. Het past helemaal in de ontwikkeling van kinderen om zich zo te gedragen. Toen ik die leeftijd had, deden we ook wedstrijdjes: wie kan het langste op straat blijven liggen terwijl er een auto aankomt. Het is heel normaal dat kinderen dit doen.”

Nieuw is dit fenomeen niet. “We kennen dit soort challenges al heel lang. Het begint vaak ‘ergens’ en het verspreidt zich razendsnel. Het is niet iets dat alleen in het Land van Cuijk voorkomt”, zegt Pardoen.

Experimenteren tijdens dat spelen, hoort daar volgens Pardoen bij. “Kinderen zoeken grenzen op en gaan daar soms overheen. Dat is niet erg. Het is gewoon een fase in de pubertijd. Als kinderen over grenzen heengaan, is het belangrijk dat ouders of leerkrachten die grenzen trekken. En als ze over wettelijke grenzen gaan, is het goed dat de politie erbij komt”, legt Pardoen uit.

Volwassenen moeten kinderen dus uitleggen wat wel of niet kan. Iets dat nu ook in het Land van Cuijk gebeurt. Scholen stuurden brieven naar ouders, waarin ze vragen het thuis over vechtchallenges te hebben. Dat is wat Pardoen betreft de oplossing.

“Probeer je tijdens zo’n gesprek te verplaatsen in die kinderen: er gebeurt iets, dat film en verspreid je. Hierdoor krijgen ze status in een groep. Je hoeft daarvoor niet eens per se degene te zijn die slaat. Alleen al het verspreiden zorgt daarvoor”, zegt Pardoen.