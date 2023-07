Oleksei (9) heeft zijn eerste zwemles, vluchtelingen leren zwemmen in Breda

Het wordt weer mooi weer en dan zoeken veel mensen verkoeling in een zwembad of recreatieplas. Maar dat kan ook voor gevaarlijke situaties zorgen. Want veel vluchtelingen kunnen niet zwemmen en kennen de gevaren niet. Zo verdronk vorige maand de zesjarige Abdyrahman in Lith. Stichting One Big Smile organiseert daarom zwemlessen speciaal voor vluchtelingen en asielzoekers. Onder meer in zwembad Sonsbeeck in Breda.

Oleksei (9) staat aan de rand van het zwembad klaar om erin te springen. Voor de zekerheid heeft hij kurkjes om, want het is zijn eerste zwemles. Oleksei is gevlucht uit Oekraïne en woont nu in de Koepel in Breda. Zwemmen heeft hij nooit echt geleerd. Maar nu plonst hij het water in. Even schrikt hij als zijn hoofd onder water gaat. Maar daarna gaat zijn duim omhoog, hij vindt het leuk.

Sofiia (11) heeft al wat meer lessen gehad. Ze spreekt al een aardig woordje Nederlands en legt uit: "Wij leren op veel manieren zwemmen. Bijvoorbeeld op onze buik en rug. En hoe we kunnen blijven drijven."

In Nederland gaan bijna alle kinderen op zwemles als ze vier of vijf zijn. Maar dat is in veel andere landen helemaal niet gebruikelijk. Stichting One Big Smile zorgt ervoor dat vluchtelingen en asielzoekers leren zwemmen. Niels de Beer legt uit: "Veel van deze kinderen komen uit Syrië, Oekraïne en Eritrea. Zij hebben vaak geen zwemdiploma of zelfs nog helemaal geen ervaring met water. Dat is zorgwekkend want Nederland is een waterrijk land. Wij vinden het belangrijk dat die kinderen hier ook kind kunnen zijn en in het water kunnen spelen en zwemmen zoals wij ook allemaal doen."