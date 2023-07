Flatbewoners zijn het zat en maken zwartboek: 'Raam gaat niet eens open'

Ze zijn het meer dan zat, de veelal bejaarde bewoners van de drie flats aan de Mendelssohnstraat in Tilburg Noord. Er is zo vaak over zoveel geklaagd bij verhuurder WonenBreburg, maar de sociale woningcorporatie doet maar weinig om de problemen op te lossen vinden ze. Vandaar dat ze woensdag met een delegatie richting het hoofdkantoor van de verhuurder trokken, om een zwartboek met klachten aan te bieden.

De klachten lopen uiteen van schimmel in de badkamer, geen tegels in de wc, ramen die niet open kunnen en flats die in de winter niet warm te krijgen zijn. En dat is nog maar een greep uit de opsomming van pijnpunten in het Zwartboek dat met behulp van de SP is opgesteld.

Maar voor veel bewoners, die al op leeftijd zijn, is drie jaar wel heel erg lang. Julia van de Klundert is al ver boven de tachtig en ze woont al zeker 25 jaar in de flat. Zij kan niet met het raam open slapen, ook niet met het warme weer van tegenwoordig. Ze heeft de kracht niet om de aluminium ramen open te schuiven. Op de eerste verdieping is het voor inbrekers ook gemakkelijk binnenkomen. "Breburg heeft te zorgen dat het goed is. Ik betaal toch huur! Ik wacht al zeker 15 jaar op die ramen!" Mevrouw van de Klundert woont graag in haar flat, het ligt gemakkelijk tegenover winkelcentrum Wagnerplein. Maar ze voelt zich niet serieus genomen door WonenBreburg.

Dat geldt eigenlijk ook voor Annie Danklof. Al 33 jaar vraagt ze om tegels in haar wc. Maar de schrootjes uit de jaren zeventig doen het nog goed vindt de woningbouwvereniging. Annie zit op de bovenste verdieping, onder het platte dak. De flat is in de winter met geen mogelijkheid warm te stoken. “Als ik in de winter een biefstuk tegen de muur plak, blijft 'ie net zo goed als in de koelkast, zo koud is het”, zegt ze gekscherend. Maar ondertussen stookt ze zich arm en zit ze met een hele dikke deken op de bank. "Ik zeg tegen mensen die hier willen komen wonen: doe het niet."