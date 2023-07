Doodsbedreiging in een heksenmasker en nepbom bij de ambassade: tbs geëist

Tegen Paul S. (45) uit Roosendaal is woensdag tbs met dwangverpleging geëist voor de rechtbank in Breda. S. zou misdaadjournalist John van den Heuvel ernstig hebben bedreigd en ook advocaat Inez Weski en haar kantoorgenoten kregen de schrik van hun leven vanwege een doodsbedreiging. Ook zou S. een nepbom hebben gelegd voor de Saoedische ambassade in Den Haag.

Paul S. was zelf niet bij de zitting. Hij had zich woensdagmorgen in alle vroegte ziek gemeld. De zaak ging verder zonder hem en draaide vooral om de vraag wat er met hem moet gebeuren. Krijgt hij een straf als de drie feiten bewezen worden of moet hij worden behandeld? Psychotische stoornis

Voor de rechtbank schetsten rechters, officieren van justitie en deskundigen een beeld van S. Hij lijdt volgens de deskundigen aan een psychotische stoornis en is niet toerekeningsvatbaar. Ook is hij narcistisch en legt veelal de schuld bij anderen. Als je in zijn straatje praat, dan accepteert hij je. Maar als dat niet zo is, wil hij niets met je te maken hebben, zo werd opgemerkt. S. is boos op instanties, oordeelde een van de deskundigen. En hij heeft tegelijk ook angsten. Zo was hij bang dat hij ontvoerd zou worden door Arabieren en daarom zou hij in augustus 2021 naar de Saoedische ambassade in Den Haag zijn gegaan. Om daar te laten zien, dat hij wel een goed mens is en dan met rust zou worden gelaten. Maar wat S. deed met zijn angsten en boosheid joeg veel mensen schrik aan. Er zat geen bom in de rugzak die hij in augustus 2021 voor de deur van de Saoedische ambassade zette, maar wel een legergroene munitiekist met het opschrift explosives. De EOD moest er aan te pas komen en de straat werd afgesloten. Met hakbijlen gemarteld

Nog groter was de schrik misschien wel op de redactie van de Telegraaf, een paar maanden eerder. In een tijd waarin ‘veel togadragers en journalisten werden bedreigd’, zoals de officier van justitie het omschreef, kwam er een doodsbedreiging binnen voor misdaadjournalist John van den Heuvel. Die zou met hakbijlen worden gemarteld, appte ene Paul S. Advocaat Inez Weski kon zich in mei, volgens een mailtje dat volgens justitie van S. kwam, opmaken voor haar begrafenis. Toen Weski zelf op internet op zoek ging naar die Paul S., kwam ze vreselijke filmpjes tegen van een man met een heksenmasker die allerlei gekke taal en bedreigingen uitte.