Grote uitbreiding elektriciteitsstation, maar nog steeds te weinig stroom

Het elektriciteitsstation in Waalwijk is uitgebreid. Er kan veel meer stroom worden afgenomen en teruggeleverd. Toch is deze uitbreiding nog geen oplossing voor de 50 bedrijven die nog op een aansluiting zitten te wachten. Volgens Enexis is de 'extra' stroom al vergeven. "In de toekomst moeten we hier nog een keer aan de slag."

De vraag naar stroom rijst de pan uit. Een hoofdpijndossier voor TenneT, dat verantwoordelijk is voor het transport van stroom in de hoogspanningskabels. Er wordt steeds meer stroom grootschalig opgewekt, bijvoorbeeld op zee. Maar die stroom moet wel bij de elektriciteitsstations kunnen komen en van daaruit weer verder. Maar die stations zijn vaak oud en niet meer van deze tijd.

Twee-richtingsverkeer

Het station in Waalwijk is nu helemaal vernieuwd. Er is extra capaciteit en er is een extra transformator bijgekomen. Volgens Peter Hofland van TenneT een absolute must. "We hebben niet meer te maken met het één-richtingsverkeer van vroeger. Stroom werd opgewekt met de verbranding van aardgas en dat ging via een kabelsysteem naar de gebruiker. Tegenwoordig hebben we twee-richtingsverkeer."

In Waalwijk kan er nu meer hoogspanning binnenkomen en dat wordt in de transformatoren omgezet naar een lagere spanning, die het bewoond gebied in kan. Het transformatorhuisje in de wijk zet dat weer om naar een nog lagere spanning, die zorgt dat je broodrooster het doet of je je telefoon kan opladen.

Wachtlijst blijft

Enexis gaat over die 'middenspanning' en 'laagspanning' en is blij dat Waalwijk meer capaciteit heeft. Al zijn de problemen, ook in Waalwijk, nog lang niet opgelost. "De extra capaciteit is al vergeven. Daarnaast hebben woningen altijd voorrang bij stroombehoefte. Deze uitbreiding was hard nodig, maar de vraag is harder gestegen dan dat we konden vermoeden in 2017 toen deze uitbreidingplannen werden gemaakt", zegt Karin Mathijssen van Enexis.

En dat is slecht nieuws voor bedrijven die nog wachten op een aansluiting. In Waalwijk zijn dat er 50. Daarnaast hebben ook nog eens 140 bedrijven een verzoek ingediend om stroom te mogen terugleveren. (met meer dan 200 panelen). Ook daar is nu nog geen ruimte voor op het net.

34 stations in Brabant

Enexis heeft er wel van geleerd. Naast dit station in Waalwijk heeft Brabant nog 33 elektriciteitsstations die allemaal moeten worden verdubbeld in omvang. Daarnaast worden er ook nog twee compleet nieuwe stations bijgebouwd, allemaal vóór 2050. "Bij die uitbreidingen gaan we zo groot mogelijk. Eerst uitbreiden, de aanvragen komen later wel. Dan hebben we daar als het goed is wel voldoende ruimte."

En die ruimte moet worden gezocht. Want in de komende jaren groeit onze stroombehoefte enorm, zegt Peter Hofland. "We gaan uit van een verdubbeling tot een vervijfvoudiging. Dat betekent dat iedereen er wat van gaat merken. Er zullen meer en grotere stations verrijzen en meer hoogspanningsmasten moeten komen. Misschien niet het mooiste plaatje, maar wel hard nodig."

Prioriteitenlijstje

De komende periode zijn onder meer de stations in Hapert en Tilburg Noord (waar onder meer de stroom voor de Efteling vandaan komt) aan de beurt. Daarnaast heeft de provincie Brabant zeven projecten aangemerkt als 'prioriteit'. De Metropoolregio Eindhoven is daar één van.

Daar moeten tienduizenden nieuwe woningen komen en wordt een enorme duurzaamheidsslag gemaakt door grootschalige opwekking van stroom. Het prioriteitenlijstje van de provincie nemen TenneT en Enexis mee in het maken van nieuwe plannen voor het versterken van de energie-infrastructuur in Brabant.

LEES OOK:

Brabant wil zeven projecten voorrang geven bij aanleg nieuw energienet

Vol stroomnet is probleem in de Efteling: Danse Macabre en hotel onder druk