Vrouw schrikt wakker van dronken man met mes in haar slaapkamer

Een vrouw is in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door een man met een mes in haar slaapkamer in Breda. Een 22-jarige man uit Rotterdam is aangehouden als verdachte.

De vrouw hoorde rond half vijf gerommel in haar huis aan de Nieuwe Prinsenkade, waarop ze ineens een man in haar slaapkamer zag staan met een mes in zijn hand. De vrouw heeft de man uit haar huis weten te praten en heeft vervolgens de politie gebeld. De vrouw gaf aan dat de man erg dronken was, ook heeft ze zijn signalement doorgegeven. Donderdagochtend heeft de politie de Rotterdammer op de Willemstraat opgepakt als verdachte. De man zit vast voor verhoor.