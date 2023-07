Man (27) uit Heusden zwaargewond nadat hij achterop vrachtwagen botste

Een 27-jarige man uit Heusden is woensdag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeluk in Echt (Limburg). Hij botste met zijn auto achterop een rijdende vrachtwagen. De man is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldde donderdagochtend dat de automobilist zou zijn overleden maar trok dat bericht later in, de man is zwaargewond. De chauffeur van de vrachtwagen is ongedeerd gebleven. Het ongeluk gebeurde woensdagavond rond kwart over zes op de A2. De weg werd na het ongeval tijdelijk afgesloten en een traumaheli landde op de snelweg voor hulp. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Terwijl hulpdiensten hun werk deden, waren er verschillende bestuurders die foto's en filmpjes maakten tijdens het rijden. De politie heeft zo'n twintig automobilisten bekeurd. Zij krijgen een boete van 359 euro toegestuurd.