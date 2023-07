Will mag met zijn scootmobiel de stadswinkel niet in: 'Kan niet waar zijn'

De gemeente Tilburg weigert mensen in een scootmobiel binnen te laten in het stadhuis en de stadswinkels. Zo staat de 81-jarige Will in zijn scootmobiel voor de nieuwe stadswinkel in het centrum. Hij moet zijn rijbewijs ophalen maar mag niet naar binnen. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt, zelfs in winkels mag ik altijd naar binnen." Politieke partijen reageren vol verbazing en het College voor de Rechten van de Mens oordeelde eerder al dat dit discriminatie is.

“U mag niet naar binnen”, zegt een beveiliger bij de stadswinkel aan het Koningsplein. “U moet uw scootmobiel buiten laten staan. Die zijn verboden.”

"Ik kan amper een paar stappen zetten."

Will zit wat radeloos in zijn scootmobiel. “Woensdag ben ik hier geweest om mijn rijbewijs te verlengen”, begint hij. “Toen dat gelukt, was werd mij gezegd dat ik niet meer met mijn scootmobiel naar binnen mag. Wat moet ik nu? Ik moet mijn rijbewijs straks ook komen ophalen en ik kan amper een paar stappen zetten.” Op die vraag wil Will antwoord krijgen, maar dat is nog niet zo makkelijk. In een rolstoel mag hij wel naar binnen. “Ik heb deze scootmobiel via de gemeente gekregen. Ik heb geen rolstoel en die ga ook niet aanschaffen.” Dinsdag is het rijbewijs van Will klaar. “Moet ik dan buiten voor de deur wachten?” De portier geeft aan dat er binnen mogelijk een rolstoel is die hij kan gebruiken. Volgens de gemeente Tilburg mag een scootmobiel van de verzekering niet naar binnen. “Dat heeft te maken met de brandveiligheid. Zo’n ding kan in brand vliegen en dan zijn wij niet verzekerd”, zegt de woordvoerder. “De scootmobiel mag Will buiten laten staan en dan naar binnen lopen. Daar kan een gastvrouw helpen met een rolstoel.”

"Onze gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn.”